Un accidente en la rotonda de Vallsur causa importantes retenciones en Valladolid

Un accidente entre dos turismos en la rotonda de Vallsur está causando importantes retenciones en este importante punto para la circulación de la ciudad de ... Valladolid. El siniestro se ha registrado en torno a las 19:00 horas y está causando un importante atasco en la zona, tanto en el paseo de Zorrilla como en la avenida de Zamora.

Ampliar El atasco provocado por el siniestro.

Por el momento, ni la Policía Municipal ni el 112 han informado de si ha habido heridos en este siniestro, registrado en un día en el que la ciudad se ha acercado «a la decena de accidentes viales», tal y como informan fuentes de la Policía Municipal, que informan de que el número de siniestros del día de hoy es mucho más elevado de lo habitual.

Contra un árbol en Arco de Ladrillo

El último de los siniestros registrados a lo largo del día de hoy ha ocurrido a las 18:50 horas. Varias llamadas alertaron al 112 de un accidente vial en Paseo de Arco de Ladrillo y señalaron que un turismo había chocado contra un árbol y que había dos ocupantes en el vehículo accidentado. Uno de los ocupantes era una mujer de 66 años que indicaba que tenía dolor de espalda y de cuello. El 112 avisó a la Policía Nacional, a la Municipal y a Sacyl.