Raspón en el lateral del turismo contra el que chocó el ciclista en la calle Ciudad de la Habana y la ambulancia en la que ha sido atendido. J. Sanz

Valladolid

Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

El herido, de unos 60 años, se empotró contra un turismo que estaba, al parecer, aparcando en la bajada de Ciudad de la Habana antes del radar

J. S.

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 18:33

Los hechos han tenido lugar a media tarde de este martes en la peligrosa bajada de la calle Ciudad de la Habana, la salida de ... Parquesol por el sur, cuando un ciclista se ha empotrado contra un turismo que, al parecer, estaba realizando una maniobra de estacionamiento y ha caído sobre el asfalto. La víctima ha entrado entonces en parada cardiorrespiratoria justo al paso de una médica, que se ha detenido y que ha conseguido reanamirla para facilitar su traslado, una vez consciente, al hospital.

