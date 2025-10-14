Una médica reanima a un ciclista que entró en parada tras chocar contra un turismo en Parquesol

Los hechos han tenido lugar a media tarde de este martes en la peligrosa bajada de la calle Ciudad de la Habana, la salida de ... Parquesol por el sur, cuando un ciclista se ha empotrado contra un turismo que, al parecer, estaba realizando una maniobra de estacionamiento y ha caído sobre el asfalto. La víctima ha entrado entonces en parada cardiorrespiratoria justo al paso de una médica, que se ha detenido y que ha conseguido reanamirla para facilitar su traslado, una vez consciente, al hospital.

El siniestro ha ocurrido a las cinco y diez de la tarde en la calle Ciudad de la Habana, a la altura de la entrada al garaje de la Comisaría de la Policía Nacional, justo antes del radar. Allí un ciclista que bajaba por el carril derecho se ha golpeado contra la parte trasera del lateral izquierdo de un coche, un Mercedes negro, antes de caer sobre el asfalto. El vehículo, al parecer, estaba aparcando en ese momento.

Ampliar Los agentes y la ambulancia, antes del traslado del herido, en el lugar del siniestro. J. Sanz

Y ha sido entonces cuando una sanitaria que pasaba por el lugar -el centro de salud del barrio está situado unos metros más arriba- se ha detenido y ha iniciado las labores de reanimación del herido, un hombre de unos 60 años, al que ha conseguido recuperar antes de la llegada de la ambulancia. Allí ha sido estabilizado antes de ser evacuado al hospital, sin que se conozca la posterior evolución de sus lesiones, según han informado fuentes de la Policía Municipal.

El siniestro ha obligado a cortar temporalmente la salida del barrio por la calle Ciudad de la Habana, desde el cruce (en obras por la red de calor) con Enrique Cubero, para facilitar la atención del ciclista herido y su posterior traslado. La vía ha recuperado la normalidad a las seis de la tarde, una vez evacuado el lesionado.

Las circunstancias del siniestro están siendo investigados por los especialistas del equipo de Atestado de la Policía Local.

El lugar del siniestro, la calle Ciudad de la Habana, ha sido el escenario de numerosos accidentes de tráfico en los últimos años ocurridos precisamente en el tramo situado entre la intersección con Enrique Cubero y el radar de velocidad de la mediana (antes del concesionario de BMW).