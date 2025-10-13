La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

El barrio de Parquesol afronta esta semana una nueva fase de las obras de implantación de la red de calor con biomasa, impulsada por ... la Junta de Castilla y León a través de la empresa pública Somacyl. La intervención implicará el corte de la calle Enrique Cubero a partir del miércoles, 15 de octubre, y de Juan García Hortelano desde el viernes 17.

Según el comunicado remitido por la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento, estos cambios en el tráfico se prolongarán hasta el 7 de noviembre en una actuación que también afectará a las calles Ciudad de la Habana y Manuel Azaña.

El plan de movilidad diseñado por Somacyl para el corte al tráfico de las calles Enrique Cubero y Juan García Hortelano supondrá que solo funcionen en fondo de saco para que los vecinos puedan acceder a sus garajes únicamente desde el extremo opuesto al de la zona de obras, es decir desde la parte alta de ambas vías.

Esta fase forma parte del «avance planificado de los trabajos» y supone el desplazamiento de la obra hacia una nueva zona del barrio, sin acumular los cortes anteriores. Los trabajos afectarán también a la intersección de la calle Ciudad de la Habana con Juan García Hortelano y a los dos carriles de bajada de Ciudad de la Habana hacia Manuel Jiménez Alfaro, en el tramo comprendido entre Manuel Azaña y Enrique Cubero, por lo que se prevén retenciones puntuales, especialmente en las horas de entrada y salida del barrio.

El martes comenzarán las labores de señalización y el corte y los cambios relativos al tráfico que afectan a la calle Enrique Cubero están programados a partir del miércoles, 15 de octubre, y en Juan García Hortelano, dos días después, a partir del 17 de octubre.

El tráfico en sentido ascendente hacia el centro del barrio se canalizará a través de un único carril, manteniendo la circulación de subida hacia Amadeo Arias. Los giros hacia Enrique Cubero y Juan García Hortelano quedarán restringidos y, en sentido contrario, el tráfico que proceda desde Hernando de Acuña deberá desviarse por Amadeo Arias, que solo permitirá el giro a la derecha hacia Ciudad de la Habana.

Durante el desarrollo de las obras, la calle Enrique Cubero permanecerá cerrada y funcionará en fondo de saco, con acceso desde la calle Morelia, donde se habilitará un doble sentido de circulación en el tramo comprendido entre ambas vías. La Policía Municipal reforzará la señalización y la regulación del tráfico durante los primeros días, y los vecinos con vados o garajes afectados serán informados con antelación sobre las fechas y condiciones de acceso.

El Ayuntamiento de Valladolid recomienda evitar la zona en vehículo privado en las horas punta y planificar los desplazamientos con tiempo, ya que la circulación se mantendrá con restricciones mientras duren las obras.

Esta actuación se enmarca en el despliegue de la red de calor Valladolid Oeste, un proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León que suministrará energía térmica renovable a los barrios de Parquesol, Huerta del Rey y Villa de Prado, contribuyendo a reducir las emisiones y mejorar la eficiencia energética de la ciudad.

La actuación también forma parte del proyecto de la red de calor Valladolid Oeste, que conectará las calderas de biomasa situadas junto al estadio José Zorrilla con los barrios de Parquesol, Huerta del Rey y Villa de Prado, permitiendo reducir el consumo energético y las emisiones de CO2.