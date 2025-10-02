El acceso a Poniente pierde el anunciado carril sin señalización previa que lo advierta

La incorporación de maquinaria pesada a los trabajos iniciados el pasado lunes para abrir nuevas zanjas de la red de calor en Huerta del Rey, ... que mantiene cerrada desde entonces el acceso a la calle José Delicado Baeza desde la avenida de Gloria Fuertes, ha obligado a cerrar como estaba anunciado inicialmente un segundo carril de la citada avenida para reducir, y así estará todo el mes, a un solo carril el acceso al puente de Poniente. Eso forma un embudo para toda la circulación procedente de la avenida de Salamanca que se dirige al centro y augura, por no decir garantiza, la formación de atascos en las horas punta durante las próximas semanas.

La ampliación de la zona en obras, que se anunció para el pasado lunes, llega ahora al punto donde se anunció, es decir, la ocupación y el cierre de dos carriles de la avenida antes del puente, el cierre -que se mantiene, claro- de Arzobispo Delicado Baeza y el corte a mayores de la salida de la calle Juana de Castilla a Gloria Fuertes.

¿Cómo llegar al centro por este punto? Pues hay dos opciones. Una pasa por armarse de paciencia, especialmente en las horas punta de la mañana y la tarde, y optar por el embudo de la avenida de Gloria Fuertes. Que puede ocurrir dado que el corte carece de señalización previa que lo advierta en la avenida de Salamanca. Así que durante estos primeros días no es de extrañar que se metan en la ratonera conductores por decenas. Allí, una vez en la avenida, sí se encontrarán a cincuenta metros escasos de los dos carriles cortados tres pequeñas señales que indican que la zona está en obras, que la velocidad se reduce a treinta kilómetros por hora y que se produce un estrechamiento -léase corte- de carriles.

La mejor alternativa a la de la paciencia pasa por evitar directamente acceder a Poniente desde la avenida de Salamanca con la de Gloria Fuertes. Para ello la mejor opción se encuentra en el puente de Isabel la Católica. Allí no hay cortes. O, como segunda ruta más alejada, y menos recomendable, está la de continuar por la avenida de Salamanca hasta el puente de la Condesa Eylo. Una tercera, al margen de la avenida de Salamanca, es llegar al paseo de Isabel la Católica por Zorrilla.

El lunes se cortará un carril del paseo de Isabel la Católica, hasta el 24 de octubre, para renovar la red de agua potable

La ampliación de los cortes en torno al acceso al puente de Poniente, en el que se mantiene cerrado también el carril bici en el tramo entre Arzobispo José Delicado y Joaquín Velasco Martín (hacia y desde el puente), se prolongará durante todo el mes, hasta el 31 de octubre; si bien a esta primera fase de las obras se sumará una segunda, en algún momento en las próximas semanas, que permitirá la reapertura de la calle Arzobispo José Delicado, pero durante la cual se mantendrá un solo carril abierto, es decir, el embudo para acceder al puente de Poniente y se cerrará a su vez el tramo inicial de Juana de Castilla.

Arriba, el tramo de la avenida de Salamanca previo al giro hacia la avenida de Gloria Fuertes, sin señalización previa de las obras. Debajo, a la izquierda, las tres señales ya en Gloria Fuertes colocadas antes del tramo en obras. A la derecha, la zona en obras. J. S.

Y mientras, en paralelo, las obras de la red de calor y otras de urbanización también alcanzan con distintos cortes a las cercanas calles Joaquín Velasco Martín, Antonio Royo Villanova y al tramo inicial (desde el puente de Isabel la Católica) de Arzobispo José Delicado.

Y a todo ello hay que sumar un segundo corte, que comenzará el próximo lunes (día 6) y que se prolongará hasta el 24 de octubre, de un carril del paseo de Isabel la Católica, precisamente a la salida del puente de Poniente, en el tramo entre la plaza y la calle Encarnación. Allí, y las obras se solaparán con las que se están ejecutando al otro lado del Pisuerga, se van a realizar trabajos de renovación de la red de agua potable. Avisado queda.