Los operarios trabajan en las obras de la red de calor que reducen a un solo carril el acceso al puente de Poniente desde la avenida de Gloria Fuertes. J. Sanz

Valladolid

El acceso a Poniente pierde el anunciado carril sin señalización previa que lo advierta

Las obras de calor cortan dos de los tres viales de la avenida de Gloria Fuertes, justo antes del puente, y la salida a la misma desde la calle Juana de Castilla

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 19:26

Comenta

La incorporación de maquinaria pesada a los trabajos iniciados el pasado lunes para abrir nuevas zanjas de la red de calor en Huerta del Rey, ... que mantiene cerrada desde entonces el acceso a la calle José Delicado Baeza desde la avenida de Gloria Fuertes, ha obligado a cerrar como estaba anunciado inicialmente un segundo carril de la citada avenida para reducir, y así estará todo el mes, a un solo carril el acceso al puente de Poniente. Eso forma un embudo para toda la circulación procedente de la avenida de Salamanca que se dirige al centro y augura, por no decir garantiza, la formación de atascos en las horas punta durante las próximas semanas.

