El acceso al puente de Poniente se reducirá a un solo carril hasta noviembre por la obras de la red de calor

Los atascos van a estar garantizados, y así lo reconoce el propio Ayuntamiento, a partir de este lunes (29 de septiembre) y durante, al menos, ... el próximo mes con motivo de la reducción de tres a un solo carril para la circulación del acceso al puente de Poniente desde la avenida de Salamanca. Allí los trabajos de expansión de la red de calor, destinada en este caso a llevar las tuberías de agua caliente a las viviendas de este entorno de Huerta del Rey, reducirán al mínimo el espacio para coches del tramo de la avenida de Gloria Fuertes antes del paso sobre el Pisuerga, y principal vía de acceso al centro desde esta parte de la ciudad.

Las obras alcanzarán ahora al más que transitado cruce de la avenida de Gloria Fuertes con las calles José Delicado Baeza, que perderá un tramo completo, y Juana de Castilla, antes justo de la entrada al puente de Poniente. Así, en una primera fase, que comenzará este lunes, se cerrarán dos de los tres carriles o, lo que es lo mismo, se dejará un solo carril abierto al tráfico en el tramo de Gloria Fuertes que discurre entre la avenida de Salamanca y el puente.

El Ayuntamiento pide «disculpas» anticipadas y recomienda evitar el entorno ante la previsión, casi garantizada, de que se produzcan retenciones

Y no solo eso. También se cerrará al tráfico un tramo de la calle José Delicado Baeza, entre Calixto Valverde y la salida a Gloria Fuertes (180 metros lineales); así como la salida a esta última avenida desde la calle Juana de Castilla. De manera que los conductores podrán llegar al puente de Poniente por un solo carril desde Gloria Fuertes y tendrán, como vía de escape, aunque a las puertas del paso sobre el río, la opción de girar hacia Juan de Castilla para salir hacia la avenida de Salamanca.

Las mejores alternativas para evitar atascos, sobre todo, en las horas punta -así ha ocurrido cada vez que se ha reducido la circulación en torno a este puente- pasa por evitar directamente este acceso y llegar al centro desde los puentes de Isabel la Católica, donde a buen seguro se recargará también la circulación; o, dando un rodeo más considerable, de la Condesa Eylo. Eso o utilizar el Paseo de Zorrilla para llegar a Isabel la Católica y luego a la plaza de Poniente.

Una obra en dos fases La primera (desde el 29 de septiembre) Reducción a un solo carril de la calzada de la avenida de Gloria Fuertes, entre la avenida de Salamanca y el puente de Poniente. Corte del tramo de la calle José Delicado Baeza, entre Calixto Valverde y Gloria Fuertes, y cierre de la salida de Juana de Castilla a Gloria Fuertes.

Y la segunda (hasta el 29 de octubre) Se mantiene un solo carril abierto hacia el puente, se cierra Juana de Castilla (en el tramo hasta el aparcamiento) y se reabre el tramo cortado de José Delicado Baeza.

Estos cortes se mantendrán durante las primeras semanas de la intervención. Después, en una segunda fase, y siempre con un único carril de entrada hacia el puente, se cortará por completo el tramo de la calle Juana de Castilla situado entre la avenida de Gloria Fuertes y el acceso al aparcamiento de dicha vía. Para entonces se abrirá, al menos, el tramo cortado de José Delicado Baeza.

El plazo de ejecución «aproximadado», y ese término vislumbra que podría prolongarse, para esta obra es de un mes. Eso supone que, como mínimo, el acceso al puente de Poniente y el centro se verá reducido a un solo carril como mínimo hasta el 29 de octubre, es decir, prácticamente hasta noviembre.

Joaquín Velasco Martín

Esta intervención llega a un entorno muy castigado por las obras y se solapará con la finalización de los trabajos de renovación de la red de abastecimiento que desde el 21 de julio vienen causando cortes en distintos tramos de calle Joaquín Velasco Martín, perpendicular precisamente a la avenida de Gloria Fuertes. La última fase, que debe concluir el 10 de octubre, alcanza al tramo entre Calixto Valverde y Gloria Fuertes.

El Ayuntamiento, a través de un comunicado en el que anuncia el corte por las obras que ejecuta la sociedad Somacyl (Junta), reconoce que «la reducción de carriles de la avenida de Gloria Fuertes podría generar retenciones en horas punta», pide «disculpas» por anticipado «por las molestias» y aconseja evitar esta zona y utilizar el transporte público.

Continúan los cortes en Parquesol

Ampliar Retenciones en Ciudad de la Habana por las obras de la red de calor de Parquesol. J. S:

La expansión de la red de calor, un entramado de tuberías que parten de la caldera ya en pruebas edificado junto al estadio José Zorrilla, comenzó hace más de dos años y hace afectado desde entonces a un sinfín de calles de los barrios por los que se desplegará, como son Huerta del Rey, Villa de Prado y Parquesol, con especial incidencia en este último. Allí, de hecho, permanece cortado el cruce de la calle Ciudad de la Habana con José Garrote Tebar y Manuel Azaña, el principal acceso al segundo barrio más poblado de la capital por el sur, si bien es cierto que los carriles abiertos para rodear el centro de dicha intersección están debidamente señalizados y se han modificado algunas fases de los semáforos para minimizar los atascos, que aún así se vienen sucediendo en algunas horas punta. Las obras allí se prolongarán, al menos, hasta el 13 de octubre para después extenderse a otros puntos cercanos.

En la última semana, de hecho, las retenciones han crecido por el corte de la calle Manuel Silvela, con motivo de las obras de reurbanización del entorno del colegio Tierno Galván, donde se ha fresado y renovado el asfalto de esta vía, que desde el inicio del corte en Ciudad de la Habana (el 15 de septiembre) es una de las vías alternativas a dicho cierre para acceder al barrio.