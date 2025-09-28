El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cruce de la avenida Gloria Fuertes con José Delicado Baeza y Juana de Castilla, antes del acceso al puente de Poniente. El Norte

Valladolid

El acceso al puente de Poniente se reducirá a un solo carril hasta noviembre por la obras de la red de calor

Los trabajos, que comenzarán este lunes, afectarán a dos carriles de la avenida de Gloria Fuertes, cerrarán un tramo de José Delicado Baeza e impedirán la salida desde Juana de Castilla

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:57

Los atascos van a estar garantizados, y así lo reconoce el propio Ayuntamiento, a partir de este lunes (29 de septiembre) y durante, al menos, ... el próximo mes con motivo de la reducción de tres a un solo carril para la circulación del acceso al puente de Poniente desde la avenida de Salamanca. Allí los trabajos de expansión de la red de calor, destinada en este caso a llevar las tuberías de agua caliente a las viviendas de este entorno de Huerta del Rey, reducirán al mínimo el espacio para coches del tramo de la avenida de Gloria Fuertes antes del paso sobre el Pisuerga, y principal vía de acceso al centro desde esta parte de la ciudad.

