Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid

Su instalación no estaba anunciada y por eso ha sorprendido más si cabe a los conductores la presencia de un nuevo radar multicarril instalado en ... la mediana de la VA-30, a la altura de la salida hacia y desde la carretera de Madrid. Allí, bien visible y ya señalizado con la debida antelación, se alza el último cinemómetro de la ciudad, el vigesimoprimero, y el primero colocado en la ronda exterior.

El radar en cuestión fue colocado y su presencia señalizada por los operarios el pasado martes en esta vía de titularidad estatal al borde de un pequeño viaducto, por el que discurre el camino de los Tramposos -un sendero de tierra que parte de la carretera de las Arcas Reales-, justo antes de la salida 16AB de la ronda exterior hacia Laguna y Mojados (N-601), en sentido de circulación hacia el norte (carretera de Soria); y nada más pasar la incorporación a la VA-30 desde la carretera de Madrid (San Agustín) en la calzada que discurre hacia Arroyo.

El dispositivo fue colocado en la mediana el martes y cuenta con cámaras de vigilancia para evitar actos vandálicos

Se trata pues de un punto, con la velocidad limitada a 100 kilómetros por hora en ambos sentidos, más que transitado y en el que los conductores procedentes de la N-601 acaban de salir precisamente de un salir de aceleración para incorporarse a la ronda en sentido sur (hacia Arroyo y la autovía de Salamanca).

En cuanto al dispositivo en sí, se trata del primer radar de velocidad colocado en la ronda exterior con capacidad para multar en los dos sentidos de circulación y en los cuatro carriles. Se distingue, al igual que el último instalado en la ciudad, como fue el de tramo de la carretera de Rueda (Cl-602), por sus grandes placas solares sobre la caja gris y negra que acoge sus objetivos. Y cuenta, al igual que en el caso del situado entre las piscinas de Fasa y Puente Duero, con cámaras de vigilancia para intentar evitar actos vandálicos como el registrado en febrero en su antecesor, un ataque que retrasó su puesta en funcionamiento.

¿Y multa? Pues todo apunta a que no, ya que, si bien es cierto que el radar ya está señalizado, lo cierto es que este tipo de dispositivos habitualmente pasan por un periodo de calibración antes de su activación. El cinemómetro, en cualquier caso, depende de Tráfico, al tratarse de una vía de su titularidad, y es el decimotercero con cámaras multicarril instalado en la ciudad y el vigesimoprimero de velocidad.

La distribución de los radares en Valladolid Un radar de tramo La carretera de Rueda (Cl-610), entre el Pinar (piscinas de Fasa) y Puente Duero, cuenta desde diciembre de 2024 con el primer radar de tramo de la capital. Sus dispositivos captan la velocidad de los vehículos en ambos sentidos en un tramo de 2,5 kilómetros por limitados a 70 y 90 kilómetros por hora.

Doce radares multicarril Avenida de Zamora, avenida de Burgos, Doctor Villacián, Paseo de Zorrilla (Parque Alameda), San Agustín, carretera de Fuensaldaña, Isabel la Católica, avenida de Salamanca, avenida de Madrid, San Lorenzo del Escorial, Paseo de Zorrilla (Plaza de toros) y Hospital Militar. A ellos se suma ahora el recién instalado en la VA-30 (kilómetro 16).

Seis radares simples Ciudad de la Habana, avenida de Santander, Cañada Real, Rondilla de Santa Teresa, Eras y Santa María de la Cabeza.

Uno simple de tráfico Situado en el kilómetro 7 de la ronda interior este (VA-20), es el único modelo similar a los de vías interurbanas de la ciudad.

Ocho de semáforo Zorrilla, Don Sancho, avenida de Salamanca, avenida de Soria, carretera de Fuensaldaña, Poniente, Juan Carlos I y avenida de Zamora.

De manera que Valladolid suma a día de hoy la friolera de 29 radares en total diseminados por su término municipal, de los que 21 son de velocidad (13 multicarril, 7 simples y 1 de tramo) y 8 de semáforo.

Y todo ello cuando se cumplen 19 años del inicio del despliegue de los radares en la capital y 20 del trágico accidente, ocurrido el 22 de mayo de 2005 -dos jóvenes perdieron la vida al ser atropellados a raíz de la colisión de un turismo y una furgoneta en el cruce de los paseos de Zorrilla y del Hospital Militar-, que llevó al entonces alcalde, Francisco Javier León de la Riva, a ordenar su instalación. El primero, de semáforo, fue colocado el 9 de enero de 2006 precisamente en la mediana anterior al cruce de Zorrilla con el citado paseo (entonces aún calle García Morato). Aquel poste primigenio ha sido sustituido por un radar de cámara acoplado al poste del semáforo.

El primer dispositivo, de fotorrojo, se colocó en 2006 en el cruce de Zorrilla con Hospital Militar a raíz de un doble atropello mortal

Después llegarían los radares simples de velocidad (multan en un solo sentido), los multicarril (en los dos sentidos) y, por último, en diciembre del año pasado, el primero de tramo, el de la carretera de Rueda. Los dispositivos de semáforo, en paralelo, salieron de los postes originales para ser sustituidos por cámaras mucho más discretas. Solo la presencia de los dispositivos de velocidad fue señalizada inicialmente. La de los 'fotorrojo' llegó el año pasado (18 años después de la puesta en servicio de los primeros) por decisión municipal.

El Ayuntamiento, en cuanto a las vías de su competencia, anunció en abril de este mismo año su intención de instalar un nuevo radar de velocidad en la calle Argentina del barrio de Arturo Eyries (aún sin colocar) y anticipó que estaba estudiando la llegada de dos dispositivos más, aún en fase de estudio, en el camino del Cementerio y en la carretera de Rueda.

123 multas diarias y uno más anunciado

Nada se dijo entonces de la reciente incorporación a la flota de radares de la capital del nuevo multicarril instalado esta misma semana en la mediana de la VA-30 al tratarse de un dispositivo, al igual que el existente (mucho más veterano) en la VA-20 (entre Las Flores y la avenida de Soria), dependiente directamente de Tráfico al tratarse de una vía estatal. El caso es que el recién llegado está colocado, señalizado y, si no lo está ya, listo para comenzar a apuntar a los conductores que superen los 100 kilómetros por hora en torno al kilómetro 16 de la ronda exterior.

Los radares de velocidad impusieron el año pasado un total de 47.933 multas en el conjunto de la provincia, capital incluida, 637 más que en 2023, a razón de la friolera de 123 sanciones diarias.

En el caso de la capital se tramitaron 21.787 sanciones en 2024, 2.118 menos que el año anterior; mientras que en la provincia alcanzaron las 26.146, 2.755 más que en el ejercicio anterior.