El nuevo radar multicarril instalado en la VA-30, en el kilómetro 16, y una de las señales que advierten de su presencia. J. Sanz
Tráfico

Un nuevo radar multicarril controla el paso por la VA-30 y eleva a 29 los dispositivos en Valladolid

El cinemómetro, instalado a la altura de la salida a Laguna, está ya señalizado en un tramo limitado a 100 kilómetros por hora en torno al cruce con la carretera de Madrid

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:11

Su instalación no estaba anunciada y por eso ha sorprendido más si cabe a los conductores la presencia de un nuevo radar multicarril instalado en ... la mediana de la VA-30, a la altura de la salida hacia y desde la carretera de Madrid. Allí, bien visible y ya señalizado con la debida antelación, se alza el último cinemómetro de la ciudad, el vigesimoprimero, y el primero colocado en la ronda exterior.

