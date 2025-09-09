El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Radar en la N-601, a la altura de la Pedraja de Portillo. Rodrigo Jiménez

Los radares de la DGT cazan a 133 conductores al día por exceso de velocidad en Valladolid

El balance de multas de 2024 refleja un incremento de las infracciones detectadas por los dispositivos móviles

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:21

Los radares fijos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene repartidos por las carreteras de la provincia detectaron el año pasado 22.579 infracciones, ... según la estadística oficial recogida y analizada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), organización que subraya un hecho que no solo se produce en Valladolid, sino también en otras provincias. Han bajado las sanciones vinculadas con los radares fijos (el 17,76% menos en Valladolid con respecto a 2023). Pero, sin embargo, se han incrementado las identificadas por los radares móviles. Subieron el 11,78% en la provincia, hasta alcanzar las 26.146. De este modo, durante el año pasado (y al contrario que en 2023) ya se pusieron más multas por exceso de velocidad desde un radar móvil que desde uno fijo.

