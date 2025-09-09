Los radares de la DGT cazan a 133 conductores al día por exceso de velocidad en Valladolid

Los radares fijos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene repartidos por las carreteras de la provincia detectaron el año pasado 22.579 infracciones, ... según la estadística oficial recogida y analizada por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), organización que subraya un hecho que no solo se produce en Valladolid, sino también en otras provincias. Han bajado las sanciones vinculadas con los radares fijos (el 17,76% menos en Valladolid con respecto a 2023). Pero, sin embargo, se han incrementado las identificadas por los radares móviles. Subieron el 11,78% en la provincia, hasta alcanzar las 26.146. De este modo, durante el año pasado (y al contrario que en 2023) ya se pusieron más multas por exceso de velocidad desde un radar móvil que desde uno fijo.

La asociación destaca que este hecho provoca que los «radares camuflados de Tráfico» hayan disparado la recaudación de multas en España. En 2024, la DGT formuló, en las carreteras españolas de su competencia, un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14% con respecto al año pasado y que se alcanzara una recaudación récord de 539,9 millones de euros. En el caso de la provincia de Valladolid, se rompió con esa tendencia y el número de sanciones bajó con respecto a 2023, especialmente por ese retroceso en las multas que por exceso de velocidad se registraron en los radares fijos.

Aún así, superar el límite fijado por las carreteras (en la suma de los cinemómetros de pórtico y los móviles) conllevó la tramitación de 48.725 sanciones (en 2023 fueron 50.846). Esto supone que los radares cazaron cada día a 133 conductores que pisaban el acelerador por encima de lo permitido en Valladolid. Dos de cada tres multas (el 67,3%) estuvieron relacionadas con el exceso de velocidad. Es un porcentaje casi cuatro puntos por encima que el de la media nacional.

El tercer motivo por el que se impusieron más sanciones en Valladolid fue por circular con la ITV caducada y sin renovar. El año pasado, los agentes de tráfico identificaron 7.695 vehículos en esta circunstancia (de media, 21 al día), en un número ligeramente inferior al del año 2023 (cuando fueron 7.752). En el estudio analizado por Automovilistas Europeos Asociados desvelan que hubo además 1.633 personas que fueron cazadas por circular sin carné de conducir y que casi dos mil iban sin el correspondiente seguro.

En la estadística destaca un hecho muy preocupante. Suben los comportamientos que implican un riesgo evidente en la conducción. Así, durante el año 2024 se incrementó el 20% tanto el número de conductores multados por circular sin el cinturón de seguridad puesto (1.136 sanciones) como el de aquellos que manejaban el coche mientras hablaban por teléfono móvil y sin manos libres (889). También creció el 7,61% el número de multas tramitadas por superar la tasa de alcohol y aumentó el 8,4% las de quienes se habían puesto al volante después de consumir drogas. La asociación AEA ha alertado de este «preocupante aumento de las denuncias formuladas por consumir con presencia de drogas», que en el conjunto nacional se ha incrementado el 5,52%. Y también se muestran alertas por el crecimiento de las infracciones vinculadas por circular «manipulando pantallas». En Valladolid pasaron de 10 a 17 en un año. Y ojo, porque hubo además 228 multas por ir con los auriculares puestos.

Otras infracciones detectadas durante el año pasado en las carreteras de la provincia fueron adelantamientos indebidos (119), saltarse un semáforo en rojo (76) no respetar la distancia de seguridad (122) o conducción temeraria o en sentido contrario de la circulación (85).