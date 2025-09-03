El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Dos mujeres caminan por el nuevo espacio peatonal de la plaza de San Juan y, al fondo, el colegio San José. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole

Las zonas han ganado durante el verano más amplitud en las aceras, han perdido plazas de aparcamiento y cuentan con más arbolado

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:13

Queda menos de una semana para que los centros escolares vallisoletanos vuelvan a abrir sus aulas. Para algunos alumnos, el entorno que rodea su colegio ... será diferente al que dejaron en junio, cuando se marcharon de vacaciones. Aceras más grandes, más arbolado o menos vehículos aparcados son algunas de las diferencias más notables que detectarán los escolares de algunas zonas de la capital. El objetivo, mejorar la seguridad de los entornos de los colegios y estarán a punto para la vuelta al cole, si bien todavía faltan por hacer algunos últimos remates en alguno de ellos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Irrumpen en una vivienda de Valladolid y amenazan con un arma blanca a los moradores
  3. 3

    Segundo día de peleas con armas blancas durante las fiestas de Medina del Campo
  4. 4

    Trasladan al hospital desde Las Viudas a un joven con heridas de arma blanca
  5. 5

    El calor veraniego regresará a tiempo para las fiestas de Valladolid
  6. 6

    Los dos años en los que Valladolid se quedó sin su pregón de fiestas
  7. 7

    Un herido por asta de toro en el tercer encierro de Cuéllar
  8. 8

    El Real Valladolid 25-26 cierra el mercado falto de cabeza y sobrado de piernas
  9. 9

    Carnero sobre la obra de la estación de tren: «Los tribunales lo dilucidarán»
  10. 10 Un médico de Burgos se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel por mirar el historial de una compañera de baja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole

Cuatro entornos escolares mejoran su seguridad a tiempo para la vuelta al cole