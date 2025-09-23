Las obras de humanización de la VA-20 suman este martes un nuevo corte

Las obras de humanización de la VA-20 suman desde las once de la mañana de este martes un nuevo corte. En esta ocasión, la ... intervención trae consigo el cierre total del tráfico en los carriles de circulación sentido Segovia entre las glorietas de Santovenia de Pisuerga y de Renedo de Esgueva.

Un corte que obliga a aquellos que circulen por la ronda sentido Segovia desde, por ejemplo, la autovía, a dar un rodeo y a introducirse en Barrio España y San Pedro Regalado para volver a salir a la VA-20 por la carretera de Renedo. Un itinerario al que también tienen que recurrir los vecinos de estos últimos barrios para salir de la ciudad hacia San Agustín (hacia Palencia-Burgos sí está permitido).

Para ello, se ha fijado como desvío alternativo la avenida de Burgos/puente de Santa Teresa, la avenida de Palencia, calle Real de Burgos, Prado de la Magdalena, el túnel de Andrómeda y, posteriormente, circular por Juan Carlos I para volver a salir a la VA-20 a la altura de la carretera de Renedo.

Estas actuaciones han traído consigo momentos puntuales de retenciones, principalmente en hora punta de salida de colegios y centros de trabajo, en puntos como el puente de Santa Teresa, por donde discurre el itinerario alternativo recomendado.

No obstante, según informa la Policía Municipal de Valladolid, tanto en las dos rotondas donde se procederá al corte como en la glorieta del cementerio de El Carmen se permitirá el paso (en este último hacia el camino del Cementerio).

Ampliar Tramo de la VA-20 que permanecerá cortado desde este martes por la mañana. PM

Los trabajos de humanización de la VA-20 encadenan desde hace tiempo cortes en la circulación que se van sucediendo y reabriendo conforme se van rematando los tramos en cuestión. Sin ir más lejos, el lunes 22 por la mañana se procedió al corte de un tramo contiguo, de nuevo sentido Segovia, entre la gloria de la avenida de Burgos y la de Santovenia.

El día 18, por ejemplo, se cerró totalmente el tramo entre la rotonda de la avenida de Segovia y la de la intersección con la A-601/VA-30 y el día anterior, el trayecto entre la glorieta del Hospital Río Hortega y la de la carretera de Segovia. En ambos casos fue sentido San Agustín.