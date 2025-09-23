El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios trabajan este martes por la mañana en la VA-20, a la altura de la glorieta de Santovenia. Rodrigo Jiménez

Tráfico en Valladolid

Las obras de humanización de la VA-20 suman este martes un nuevo corte

El cierre al tráfico sentido Segovia entre las glorietas de Santovenia y de Renedo ha provocado atascos puntuales en el puente de Santa Teresa

E. N.

E. N.

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:57

Las obras de humanización de la VA-20 suman desde las once de la mañana de este martes un nuevo corte. En esta ocasión, la ... intervención trae consigo el cierre total del tráfico en los carriles de circulación sentido Segovia entre las glorietas de Santovenia de Pisuerga y de Renedo de Esgueva.

