El Día sin Coche se salda con tráfico residual en el centro y menos ventas en el comercio

A las diez menos cinco de la mañana, los coches que atravesaban el puente de Poniente apuraban su marcha para poder acceder al centro antes ... de que la Policía Local colocara las vallas, ya preparadas a ambos lados. Poco después, dos agentes cortaban la principal entrada al casco histórico desde la zona oeste, que en esta ocasión no estaba identificada con ninguna pancarta advirtiendo de una efeméride que supone el colofón a la Semana Europea de la Movilidad. La ciudad ha celebrado otro año más, y van 26, el Día sin Coche sin grandes incidencias por lo que al tráfico se refiere, según aseguraban desde la sala del cuerpo local.

Mientras que en las calzadas delimitadas por el perímetro de la zona de bajas emisiones la presencia de vehículos se convertía en residual -apenas algunas furgonetas de reparto y algún turismo al que se le permitía circular por ser residente o un modelo eléctrico-, en las arterias aledañas no se registraron congestiones destacables.

Tan solo a la hora punta de salida de los trabajos y colegios, sobre las dos de la tarde, en Isabel la Católica y avenida de Salamanca se ha producido algún atasco, que se ha solventado «sin mayores problemas». «Sí ha habido consultas tanto en la sala como a los agentes que estaban en los accesos, pero la jornada se ha desarrollado con total normalidad, hemos intentando facilitar las cosas a transportistas y residentes», subrayaban desde el gabinete de prensa de la Policía Municipal.

Quizá el aviso de la clausura con antelación y la reducción de accesos que se registra desde que entró en vigor el área vetada a los coches más contaminantes tuvieron algo que ver. Según los datos que arrojan las cámaras de la ZBE, a la almendra central acceden a diario, desde el pasado mes de julio, unos 20.000 vehículos de media. Este lunes han sido muchísimos menos.

Con los servicios de autobús y de Biki gratuitos, los datos provisionales ofrecidos por Auvasa tampoco arrojaban un incremento considerable de viajeros y usuarios durante la mañana. Hasta las 14:00 horas los pasajeros de las diferentes líneas se habían incrementado el 4% respecto al lunes anterior y los del servicio de préstamo de bicicletas, el 2%. A la vista se apreciaba más gente en las paradas y en los primeros buses de rutas como la 8, que une Parquesol con Barrio España, la ocupación parecía más alta de lo habitual. Los taxis no han trabajado a destajo ni mucho menos. «Un poco más que cualquier otro día laborable, pero no mucho más», comentaba Óscar Ordóñez, presidente de la cooperativa, que agrupa a 390 de los 466 coches de este servicio público que operan en la ciudad.

Sí registraron buena entrada los aparcamientos disuasorios. El de la Feria de Muestras alcanzó el 96% de ocupación durante la mañana, un dato importante, porque en fiestas, por ejemplo, suele rondar el 60%, según concretaron desde la Concejalía de Tráfico y Movilidad. En esta ocasión, la Universidad de Valladolid también abrió sus estacionamientos del Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena a todos los conductores.

El centro se convirtió en un lugar para el paseo, con más silencio del normal al haber menos motores en marcha y más facilidades para cruzar de acera, ya que en muchas vías no había que esperar a que se pusiera el semáforo en verde para los peatones al no pasar prácticamente vehículos. Entre las diez y las dos de la tarde la afluencia en los establecimientos hosteleros parecía normal.

En cambio en el comercio se notó una importante bajada en la actividad. Desde Fecosva se impulsó una encuesta de urgencia entre los asociados. «Se ha notado mucho, estamos hablando de una caída del 50% en las ventas, sobre todo en las tiendas del centro, pero también en las más cercanas al perímetro que se cierra; en cuanto hay una restricción de acceso se genera un efecto disuasorio, los clientes no vienen», explica Jesús Herreras, presidente de la entidad.

La secretaria general de Avadeco, María Balsa, confirmaba que siempre que restringe el tráfico en el área del casco histórico «las ventas caen». «Mucha gente que tiene previsto venir a hacer las compras cuando sabe que se va a cortar lo deja para otro día», apuntaba. También se han notado la clausura a nivel de reparto de mercancías según iba avanzando la mañana. Lo que no se resintió fue el tráfico peatonal. En calles como Santiago, Mantería o Teresa Gil el volumen de viandantes era, o al menos así lo parecía, el normal.

Entre las actividades organizadas en este día de concienciación, destacaron las exhibiciones de la Policía Municipal y los parques infantiles de tráfico que se montaron en la plaza de Portugalete y en San Benito. El responsable del área, el concejal Alberto Gutiérrez Alberca, aseguró que la jornada cumplió el objetivo de sensibilización. «En la almendra central se ha notado que casi no había circulación, la gente lo tiene interiorizado», apuntó.