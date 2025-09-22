El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos agentes controlan el paso de vehículos en la plaza de España.

Dos agentes controlan el paso de vehículos en la plaza de España. Rodrigo Jiménez

Valladolid

El Día sin Coche se salda con tráfico residual en el centro y menos ventas en el comercio

Auvasa registra un incremento de pasajeros del 4% hasta las dos de la tarde y el aparcamiento de la Feria de Muestras alcanzó una ocupación del 96%

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:58

A las diez menos cinco de la mañana, los coches que atravesaban el puente de Poniente apuraban su marcha para poder acceder al centro antes ... de que la Policía Local colocara las vallas, ya preparadas a ambos lados. Poco después, dos agentes cortaban la principal entrada al casco histórico desde la zona oeste, que en esta ocasión no estaba identificada con ninguna pancarta advirtiendo de una efeméride que supone el colofón a la Semana Europea de la Movilidad. La ciudad ha celebrado otro año más, y van 26, el Día sin Coche sin grandes incidencias por lo que al tráfico se refiere, según aseguraban desde la sala del cuerpo local.

