El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche

Desde de las diez de la mañana de este lunes hasta las diez de la noche el perímetro de la zona de bajas emisiones se ... cerrará al tráfico con motivo de la celebración del Día sin Coche. La clausura, que se llevará a cabo con el vallado de los principales accesos al área y la presencia de agentes de la Policía Municipal, afectará a todos los coches y motocicletas privados, con la excepción de los eléctricos y los de gas GLP.

Sólo podrán acceder autobuses, taxis, bicicletas, vehículos de residentes, personas con movilidad reducida y emergencias, según informa el Ayuntamiento en un comunicado. El cierre también afectará a las personas usuarias de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

Los datos que ofrece el sistema de control a través de cámaras de la ZBE permiten dar una idea de cuántos vehículos se verán afectados. En julio, han entrado de media a este espacio de 1,1 kilómetros cuadrados 21.000 coches, motos y furgones cada día.

Autobús gratuito

Durante esta jornada serán gratis los autobuses de Auvasa, las bicicletas de Biki y los Parkibici. Además, durante todo el día los aparcamientos disuasorios urbanos serán gratuitos y gracias a la colaboración de la Universidad de Valladolid se procederá a la apertura para el uso general de los estacionamientos universitarios ubicados en el Campus Miguel Delibes y en el Prado de la Magdalena.

El objetivo del Ayuntamiento con esta cita es «reducir el tráfico privado, mejorar la calidad del aire, recuperar el espacio público e impulsar alternativas de transporte sostenibles, accesibles, inclusivas y seguras para toda la ciudadanía». El Día sin Coche nació en el año 2000 como un propuesta de la Comisión Europea y desde entonces se ha convertido en la jornada más representativa de la Semana Europea de la Movilidad, de la que Valladolid fue ciudad pionera ya en 1999. Un amplio programa de actividades ha acompañado esta celebración.