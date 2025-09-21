El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Control de accesos en la plaza de Poniente el Día sin Coche del año pasado. Carlos Espeso

Valladolid

El centro se cierra este lunes al tráfico privado con motivo del Día sin Coche

Solo podrán acceder los vehículos eléctricos, los de los residentes en el interior del perímetro y el transporte público

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:16

Desde de las diez de la mañana de este lunes hasta las diez de la noche el perímetro de la zona de bajas emisiones se ... cerrará al tráfico con motivo de la celebración del Día sin Coche. La clausura, que se llevará a cabo con el vallado de los principales accesos al área y la presencia de agentes de la Policía Municipal, afectará a todos los coches y motocicletas privados, con la excepción de los eléctricos y los de gas GLP.

