'Bike & Rave', movilidad sostenible en una marcha con mucho ritmo

El Norte Valladolid Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

Decenas de personas participaron este sábado por la tarde en la bicicletada 'Bike & Rave', un paseo urbano por la ciudad con motivo de la Semana Europea de la Movilidad.

Ante la ausencia del habitual tráfico rodado -coches y motocicletas, en su mayoría-, vehículos de movilidad sostenible de lo más variopinto tomaron las calles en una marcha con mucho ritmo. Y no solo por la velocidad de los participantes.

Las pedaladas estuvieron amenizadas por la música que salía de una plataforma sobre ruedas en la que el DJ Álvaro Hidalgo 'Kush' pinchó diferentes géneros de música electrónica, un techno crudo pero contundente que puso la banda sonora a una tarde lúdica.