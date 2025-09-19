El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Diego Las Heras, portavoz de la Plataforma de la Movilidad Sostenibe, y Álvaro Hidalgo 'Kush', DJ que pinchará en la marcha.

Diego Las Heras, portavoz de la Plataforma de la Movilidad Sostenibe, y Álvaro Hidalgo 'Kush', DJ que pinchará en la marcha. Rodrigo Jiménez

Un DJ en bici para que Valladolid dé pedales a ritmo de techno por la movilidad sostenible

La Plataforma de la Movilidad Sostenible de la ciudad organiza este sábado una movilización por el centro a imagen de otras capitales europeas

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 06:56

Una marcha para reivindicar. Que si en bicicleta, patinete eléctrico, patines o incluso caminando. Hasta aquí, lo habitual que se puede esperar dentro de la ... Semana Europea de la Movilidad. Ahora añade que una de las bicicletas, la que abre la marcha, lleva una especie de remolque y que carga con unos altavoces. A eso suma que la música que se escucha no se reproduce porque alguien haya conectado su teléfono o una plataforma de música a través de bluetooth. Que es un DJ, subido a ese remolque, el que la está pinchando en directo. Eso, quizá en otra capital europea es una semana más, pero en Valladolid no.

