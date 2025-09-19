Un DJ en bici para que Valladolid dé pedales a ritmo de techno por la movilidad sostenible

Una marcha para reivindicar. Que si en bicicleta, patinete eléctrico, patines o incluso caminando. Hasta aquí, lo habitual que se puede esperar dentro de la ... Semana Europea de la Movilidad. Ahora añade que una de las bicicletas, la que abre la marcha, lleva una especie de remolque y que carga con unos altavoces. A eso suma que la música que se escucha no se reproduce porque alguien haya conectado su teléfono o una plataforma de música a través de bluetooth. Que es un DJ, subido a ese remolque, el que la está pinchando en directo. Eso, quizá en otra capital europea es una semana más, pero en Valladolid no.

«También una oportunidad de escuchar algo diferente», dice Álvaro Hidalgo 'Kush', encargado de subirse a esta cabina sobre ruedas, desde donde no saldrá de su estilo sobre los platos. Diferentes géneros de música electrónica que avanzarán a ritmo de bicicleta por un «techno crudo pero contundente». Hay tiempo durante los diez kilómetros de ruta, que en su mayoría discurren por el borde de la ya activa Zona de Bajas Emisiones de Valladolid. «Será un ritmo controlado, quedaría raro ir más rápido que las bicicletas, pero será disfrutable, que ayude a la gente a hacer cardio. Y además con el objetivo de fondo que es reivindicar esa movilidad sostenible», resume.

El DJ lo relaciona en cierto modo con el espíritu de otras movilizaciones similares, que también tienen el propósito de hacer reivindicaciones pacíficas y donde la música es protagonista. La más conocida, la mítica Love Parade reconvertida ahora en 'Rave The Planet', que se celebra en Berlín. O sea, hacer escuchar las demandas también a través de la música. «Nos reunimos con la idea de hacer una actividad que fuese reivindicativa. Para una ciudad más saludable, más limpia y más segura, que es lo que defendemos. Nos parecía interesante no hacer lo de siempre, salir en bicicleta sin más, queriamos que tuviera un componente de llevarlo hacia la cara positiva. Hacerlo por así decirlo como una fiesta», explica Diego Las Heras, portavoz de la Plataforma de la Movilidad Sostenible, quienes organizan el evento.

Con esa idea han llevado a la realidad lo que han denominado la 'Bike & Rave', que se celebrará por las calles de la capital este sábado a las 19:00 horas. Salida en Plaza Mayor y llegada a la catedral, más o menos sobre las 20:30 horas. «Aquí estamos todos. Bicicletas, skates, patines, la mayoría de la gente según los datos oficiales. Cogemos las calles y las usamos de una forma más festiva pero sin olvidar las reivindicaciones». Desde la organización concretan que cuentan con permiso de manifestación, también para la seguridad de los asistentes a la actividad, abierta para todas las edades. «Es un recorrido circular planteado para no molestar a la ciudad ni al desarrollo normal del tráfico, porque vamos a avanzar en pelotón en el sentido de la circulación».

«La juventud tira del carro»

La de este sábado es otra movilización más que se suma a las reivindicaciones que a lo largo del año se suceden desde la Plataforma de la Movilidad Sostenible. «Nos hemos movido por acciones donde se han gastado millones de euros que van en contra de la salud pública y a favor de beneficiar un uso irracional del vehículo privado, que contamina, en vez de otros medios de movilidad. En 2022, más de 250 personas fallecieron por la contaminación del aire. Pedimos algo básico, que es salud y poder respirar bien en nuestra ciudad», apunta el portavoz.

¿Y por qué son importantes estas acciones?. «Para que no se nos invisibilice, como se pretende. Cuando se destruyen carriles bici lo que se hace es desincentivar el uso de la bicicleta, porque hay personas que no se sienten tan seguras al circular en un carril con vehículos a motor. El Ayuntamiento no entiende que hay personas que utilizan vehículos alternativos a diario, nos intentan llevar a parques y a sendas que funcionan más como ocio». La suerte de carroza a la que se subirá 'Kush' -habitual en cabinas vallisoletanas y que también se ha subido a otras en Madrid o en Canarias- ha sido realizada por los miembros de la organización y estará tirada por una bicicleta eléctrica. La electricidad, oblgiatoria en la cabina, de metro y medio por noventa, llegará a través de un generador a baterías solar.

El estilo elegido para la marcha también refleja el crecimiento de una escena en Valladolid auspiciada a través de actividades organizadas por diversos colectivos de la capital -OAZË, Noise Room o Mimosos- y que por ejemplo estas últimas fiestas han llenado el entorno de La Rosaleda con diferentes eventos. «Está creciendo mucho y son los jóvenes quienes tiran del carro. Gracias al Consejo de Juventud de Valladolid la ciudad tiene una escena», zanja el DJ vallisoletano.