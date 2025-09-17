La Semana de la Movilidad culminará el lunes con el cierre de la ZBE al tráfico

El Norte Valladolid Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:18 Comenta Compartir

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha presentado las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde ayer y hasta el próximo lunes 22 bajo el lema '¡Movilidad para todas las personas!'.

La presentación sirvió de inauguración oficial de la Semana y de pistoletazo de salida para la programación, que incluye más de 50 actividades. El tema de este año se centra en garantizar que todas las personas puedan acceder a un transporte sostenible, sin importar su ingreso, ubicación, género o capacidades. La campaña de este año pone el foco en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), la promoción de medios de transporte sostenibles como el autobús urbano de Auvasa, la bicicleta pública Biki, el servicio Parkibici, así como en la concienciación sobre seguridad vial.

El Ayuntamiento de Valladolid, con la participación de distintas áreas municipales, asociaciones y organismos, y la colaboración de distintos colectivos sociales, ha confeccionado diferentes actividades con el fin de dar a conocer a la ciudadanía el objetivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se lleva celebrando en la ciudad desde el año 1999. Durante estos días se procederá a la colocación de cartelería delimitando el área restringida durante el 'Día sin coche', que coincide con la ZBE.

Así mismo, entre las actividades más destacadas se encuentran las exposiciones y puntos informativos sobre la ZBE en los centros cívicos de la ciudad o el BIKI Fun Day con circuitos, pruebas divertidas, photocall, mural de firmas, inscripción rápida y regalos. Se destaca la presentación de los nuevos locales de aparcamientos seguros de bicicletas dentro de la red Parkibici en Cúpula del Milenio y López Gómez, y las diferentes rutas que se podrán realizar en bici o patinete.

La Acera de Recoletos acogerá diferentes actividades, como talleres de mantenimiento de bicicletas

Por primera vez en Europa llega un reto de pasos en la Semana Europea de la Movilidad llamado 'Walk for your City'. Para participar en el reto hay que descargarse la aplicación 'walk15' unirse al reto 'Walk for your city' en la app y empezar a andar. Los tres primeros clasificados de Valladolid obtendrán obsequios de Biki y Auvasa.

Dentro de las actividades programadas habrá una visita a las instalaciones y al nuevo centro de control de Auvasa, aunque el eje principal del programa se desarrollará en la Acera de Recoletos, donde los ciudadanos podrán someter a prueba sus habilidades en Biki y experimentar nuevas sensaciones con un simulador de vuelco, gafas de simulación de alcoholemia, montar en el puesto de conducción de un autobús de AUVASA o asistir a un taller de mantenimiento de bicicletas

A lo largo de la semana se realizarán diferentes talleres de concienciación sobre movilidad y se ofrecerá la posibilidad de asistir a representaciones de microteatro montándose el público simplemente en el bus .

Día sin coche el próximo lunes

Para finalizar la semana, el lunes 22 se celebrará el Día sin coche, que restringirá el tráfico en el área delimitada por la ZBE. El horario de aplicación será de 10:00 a 22:00 horas y los vehículos con acceso permitido serán los de transporte colectivo (bus y taxis), bicicletas, vehículos con tarjeta PMR, emergencias, vehículos de residentes, vehículos eléctricos y gas (GLP). No podrán acceder las motos ni las personas usuarias de los estacionamientos subterráneos de rotación con accesos ubicados en el interior del perímetro restringido.

Durante ese día serán gratis los autobuses de Auvasa, las bicicletas de Biki y los Parkibici. Además, durante todo el día los aparcamientos disuasorios urbanos serán gratuitos, y gracias a la colaboración de la Universidad de Valladolid se procederá a la apertura gratuita al uso general de los estacionamientos universitarios ubicados en el Campus Miguel Delibes y Prado de la Magdalena.