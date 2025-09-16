Reabierto al tráfico el Puente Colgante después de pasar por el quirófano por enésima vez

La enésima intervención quirúrgica en el veterano Puente Colgante, que este año celebra su 160 aniversario, ha concluido conforme al horario previsto y el paso ... ha sido reabierto al tráfico pasada la una y media de la tarde de este martes, según han confirmado fuentes policiales.

El segundo paso más longevo sobre el Pisuerga (inaugurado en 1865) ha pasado en esta ocasión por el quirófano durante cuatro horas y media (de 9:00 a 13:30) para reparar el borde del estribo, del lado de la avenida de Salamanca, donde se habían detectado «pequeños hundimientos» y una pieza suelta de las rejillas de la calzada.

Los operarios han retirado el adoquinado al inicio del tablero para después picar el hormigonado y luego reponerlo por completo y colocar de nuevo los adoquines con mortero, donde han colocado un nuevo ángulo de lado a lado de la calzada. Por último, han soldado una de las rejillas de 'tramex' que se había soltado en una intervención, tanto en la calzada como en los bordes y las aceras, que se vienen repitiendo de manera periódica en los últimos años fruto de los achaques de un puente que lleva años esperando una rehabilitación integral.

El Puente Colgante, que declarado Bien de Interés Cultural (BIC) el 22 de agosto del año pasado para reforzar su protección, fue objeto de una profunda revisión en 2019 en la que los técnicos, en un informe oficial, aconsejaban su rehabilitación integral.

El Ayuntamiento, en este sentido, llegó a anunciar su reforma y su peatonalización en un proyecto que debía estar listo en 2023, pero que nunca se llevó a efecto.

El puente ha sido objeto de numerosas intervenciones durante los últimos años, muy similares a la ejecutada hoy, para reparar el firme.

La finalización de esta última obra de urgencia ha permitido su reapertura al tráfico (permanecía cerrado desde las nueve) a las 13:30 horas.