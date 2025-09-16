El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los operarios, durante la reparación de la calzada, antes de la reapertura del Puente Colgante.

Los operarios, durante la reparación de la calzada, antes de la reapertura del Puente Colgante. R. Ucero

Valladolid

Reabierto al tráfico el Puente Colgante después de pasar por el quirófano por enésima vez

Los operarios han renovado el adoquinado del estribo y soldado una de las rejillas de la calzada en la que se habían detectado hundimientos

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:56

La enésima intervención quirúrgica en el veterano Puente Colgante, que este año celebra su 160 aniversario, ha concluido conforme al horario previsto y el paso ... ha sido reabierto al tráfico pasada la una y media de la tarde de este martes, según han confirmado fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

