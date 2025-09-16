El Puente Colgante vuelve a pasar por el quirófano para asegurar las rejillas de la calzada

Es una intervención «sencilla», pero que se viene repitiendo sin solución de continuidad prácticamente cada año, y a veces hasta en dos ocasiones, fruto del ... incesante paso de vehículos por el más que veterano Puente Colgante, una infraestructura que este año celebra su 160 aniversario y que hace uno fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En esta ocasión, los operarios están picando el borde del estribo, del lado de la avenida de Salamanca, para reparar un «pequeño hundimiento» detectado en la calzada y soldar una de las rejillas del tablero.

La operación, similar a las que vienen realizándose en los últimos años, mantiene cerrado el puente al paso de coches desde las 9:00 horas de este martes con la previsión de abrirlo a la circulación en torno a las dos de la tarde, «y antes si es posible», de cara a la hora punta de la salida de los colegios y, en particular, de las Agustinas, cuyo centro se encuentra al otro lado del río.

Los trabajos han sido autorizados con carácter «urgente» después de que se constatará la cesión de dos tramos de pavimento en el estribo, al borde de la calzada metálica, y que una de las rejillas de 'tramex', que así se llama este elemento, se había soltado.

Un informe municipal aconsejaba su «rehabilitación integral» y su peatonalización en 2019, pero el proyecto nunca vio la luz

Así que los operarios han comenzado a picar a primera hora de la mañana, una vez pasada la hora de entrada a los colegios, el adoquinado y el hormigón del estribo del lado que mira a la avenida de Salamanca, donde permanecen apostados dos policías locales para desviar la circulación hacia los puentes de Adolfo Suárez y de Juan de Austria.

«Vamos a picar el hormigón para reponerlo para después volver a hormigonar el estribo y reponer el adoquinado con mortero», apuntan fuentes municipales a pie de obra antes de añadir que a continuación soldarán la rejilla de la calzada para que el puente recupere la normalidad y se reabra a la circulación (el corte no afecta a los peatones) «lo antes posible».

Ampliar Dos agentes regulan la circulación durante el corte al tráfico del Puente Colgante. R. Ucero

El Puente Colgante, inaugurado el 20 de abril de 1865, ha sido objeto de importantes intervención de rehabilitación en los últimos lustros. La última se llevó a cabo en 2009 y cambió su tradicional tonalidad marrón por el actual negro. La anterior, cuando se sustituyó su firme para aligerar el peso, se llevó a cabo en 1995. Entonces se colocó el actual entramado de rejillas de 'tramex', que viene dando problemas prácticamente desde que se abrió al paso de vehículos, y se hormigonaron las aceras sin adoquinarlas para evitar soprepesos.

Un informe municipal, elaborado en 2019, apuntaba que la infraestructura presentaba «defectos con riesgo de evolución patológica e incidencia estética» y aconsejaba su «su rehabilitación completa» e, incluso, su peatonalización para evitar el paso diario, estimado en más de siete mil vehículos.

El Ayuntamiento llegó a presupuestar la intervención en 625.000 euros y anunció que el Puente Colgante sería peatonal en 2023, en cuanto fuera declarado como Bien de Interés Cultural (BIC). Pero el proyecto cayó finalmente en el olvido, salvo por su declaración efectiva como BIC, por parte de la Junta, que se formalizó el 22 de agosto de 2024.

Este BIC, cuyo valor recae en ser «un hito en la arquitectura de hierro en España, por ser el primer puente construido en España y el cuarto de Europa, con el sistema de arco atirantado conocido como 'Bow-String' y uno de los elementos urbanos históricos más característicos e identificadores de la ciudad de Valladolid», tal y como recoge el acuerdo de su declaración como bien protegido, volverá a reabrirse al tráfico a primera hora de la tarde. Y volverá a seguir soportando el paso de miles de vehículos cada día. Eso a sus 160 años.