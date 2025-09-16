El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Los bueyes logran reconducir a 'Saltavallas', pero se refugia entre unos árboles
Los operarios pican el borde del estribo del Puente Colgante para reparar el tramo afectado por un pequeño hundimiento.

Ver 13 fotos
Los operarios pican el borde del estribo del Puente Colgante para reparar el tramo afectado por un pequeño hundimiento. Rodrigo Ucero

Valladolid

El Puente Colgante vuelve a pasar por el quirófano para asegurar las rejillas de la calzada

El veterano paso sobre el Pisuerga, declarado Bien de Interés Cultural en 2024 y que cumple 160 años, permanecerá cortado este martes hasta primera hora de la tarde

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:19

Es una intervención «sencilla», pero que se viene repitiendo sin solución de continuidad prácticamente cada año, y a veces hasta en dos ocasiones, fruto del ... incesante paso de vehículos por el más que veterano Puente Colgante, una infraestructura que este año celebra su 160 aniversario y que hace uno fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC). En esta ocasión, los operarios están picando el borde del estribo, del lado de la avenida de Salamanca, para reparar un «pequeño hundimiento» detectado en la calzada y soldar una de las rejillas del tablero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2

    Mayorga llora el repentino fallecimiento de Francisco Fernández
  3. 3

    Alojamientos llenos, un concierto que reventó la plaza y 319 atenciones sanitarias en fiestas
  4. 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
  6. 6 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
  7. 7

    Estos son los métodos más empleados para entrar en casas ajenas en Valladolid
  8. 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
  9. 9 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
  10. 10

    Las defensas de la trama eólica piden la nulidad de la causa y la prescripción de los delitos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Puente Colgante vuelve a pasar por el quirófano para asegurar las rejillas de la calzada