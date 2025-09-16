El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los vecinos de la calle Sol, en plena faena el pasado sábado. En el círculo, un cubo lleno de la grava recogida. El Norte

Valladolid

Vecinos de La Farola barren la grava de una calle tras las quejas al Ayuntamiento

Los residentes reclaman el asfaltado definitivo de la vía para que no se produzcan más desprendimientos

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:40

Aseguran que llevan dos años enviando quejas al Ayuntamiento para que tome cartas en el asunto sin recibir una respuesta efectiva. La última contestación que ... el Consistorio les dio data del pasado 3 de agosto, pero en ella tampoco se anunciaba una solución inmediata. Finalmente, han cogido los trastos -escobas, cepillos y recogedores- y se han puesto a la faena. Más de una veintena de vecinos de la calle Sol, en el barrio de La Farola, con la colaboración de otros residentes del entorno, despejaron de grava la calzada y las aceras de esta vía este pasado sábado.

