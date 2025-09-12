El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El alcalde, Jesús Julio Carnero, durante una de sus intervenciones durante el pleno. F. B.
Valladolid

Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

El alcalde asegura que pondrá todo su empeño para mejorar el servicio tras las críticas de oposición por la «mugre» en las calles de la capital

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:24

Lo reconoce, pero con un matiz. Antes, con Óscar Puente, estaba peor. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha admitido este viernes durante el ... pleno que no le gusta cómo está la ciudad por lo que a la limpieza se refiere. Después de dos años y medio al mando del Ayuntamiento y tras anunciar un plan de choque para combatir la suciedad en las calles que, según PP y Vox, marcó la gestión del anterior equipo de Gobierno por falta de inversiones, el regidor recalca ahora que su «primera prioridad será limpiar». Se mira Carnero en el espejo de León de la Riva como el ejemplo de cómo hay que llevar este servicio. «Ese es mi desiderátum», dijo en referencia al expolítico de su partido, siempre muy exigente en una materia municipal que es básica.

