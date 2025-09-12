Carnero sobre la limpieza: «No me gusta cómo está la ciudad, pero estaba peor»

Lo reconoce, pero con un matiz. Antes, con Óscar Puente, estaba peor. El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha admitido este viernes durante el ... pleno que no le gusta cómo está la ciudad por lo que a la limpieza se refiere. Después de dos años y medio al mando del Ayuntamiento y tras anunciar un plan de choque para combatir la suciedad en las calles que, según PP y Vox, marcó la gestión del anterior equipo de Gobierno por falta de inversiones, el regidor recalca ahora que su «primera prioridad será limpiar». Se mira Carnero en el espejo de León de la Riva como el ejemplo de cómo hay que llevar este servicio. «Ese es mi desiderátum», dijo en referencia al expolítico de su partido, siempre muy exigente en una materia municipal que es básica.

Ante las duras críticas que recibió por parte de la oposición por la «mugre» que ensucia el viario, el máximo responsable del Consistorio intervino en el debate. Es un tema que escuece y su participación en este punto de la sesión refleja que es consciente de que el malestar está en la calle, entre los vecinos. Los fallos aquí se pagan en las urnas. «Que nadie dude de que en Valladolid, con independencia de que aquí nos tiremos los trastos dialécticamente, el empeño de este equipo de gobierno, de la primera teniente de alcalde y de este alcalde va en ese sentido», subrayó. Aseguró que él patea la ciudad «y sé cómo está». Como lo ve, en «en ese ámbito» va a trabajar, porque esta prestación «se sustrae a cualquier debate ideológico».

«La ciudad tiene que estar limpia porque lo vecinos lo merecen y si no está limpia los vecinos nos repasarán como les repasaron a ustedes, por lo tanto fíjense si lo tenemos claro, primera prioridad: limpiar, porque la salud de los vecinos lo exige», sentenció mirando a la bancada del PSOE.

La asunción de una situación que el mismo alcalde reconoce restó fuerza a los argumentos que momentos antes había expuesto el concejal responsable del área, Alberto Cuadrado (Vox), quien achacó las debilidades del servicio a la herencia heredada. Cuadrado matizó que la ciudad está «ordenada y barrida», pero falta fregarla, una tarea que no se hace porque no hay medios materiales adecuados para llevarla a cabo, según justificó. Sumó el edil a sus explicaciones que no ha llovido en muchos meses, lo que ha empeorado la situación.

Cuadrado desgranó una batería de datos para acusar a los socialistas y Toma la Palabra de no haber dedicado la atención que requería el área cuando ellos estaban al frente de la Administración Local. Así, enumeró las 17 barredoras viejas, una fregadora que está para tirar, baldeadoras obsoletas... «Estamos enmendando lo que ustedes habían desguazado», espetó a la oposición, además de recordarles que la ciudad crece cada vez más. «No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza», les dijo por llevar el debate al pleno.

Antes, Rocío Anguita, portavoz de Toma la Palabra, había calificado de «lamentable y bochornoso» el estado de las calles, especialmente las de los barrios. «La situación hace saltar todas las alarmas de salud pública: ratas corriendo junto a los contenedores, malos olores... es un abandono general, con la excepción de la zona centro», apuntaba. Pedro Herrero, cabeza del PSOE, pidió a los responsables del Ejecutivo municipal que aparquen ya las «excusas». «Desde 2023 las quejas se han triplicado, ya no están en la oposición, hay que trabajar; no ofendan al sentido común y la inteligencia, porque los ciudadanos ven la mugre», remachó Herrero.

Intervino por el PP el concejal de Hacienda, Franscico Blanco, que pertrechado con un buen número de fotocopias de informaciones de los medios locales en tamaño A3 mostró las noticias sobre la suciedad de las calles y las denuncias ciudadanas que se publicaban cuando PSOE y Toma la Palabra gobernaban la ciudad. «Espejoterapia», lo llamó. Los excrementos de las palomas torcaces en aceras y mobiliario urbano, los cierres de parques por la presencia de ratas, los colchones abandonados en la vía pública... Aquellos tuits que entonces el PP emitía casi a diario para denunciar la dejadez del contricante ahora le han venido de vuelta a los populares.

Afirma el equipo de Gobierno que están trabajando e invirtiendo para revertir la situación. De hecho, durante la sesión se conoció que el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Hacienda las autorizaciones necesarias para incrementar la relación de puestos de trabajo del servicio en 155 trabajadores más en un plazo de cinco años. Desde Toma la Palabra Anguita señaló que ahora hay 80 plazas de peón de limpieza sin cubrir y el 1 de enero de 2026 otras 60 personas causaran baja del servicio por jubilación. Se preguntó qué han hecho al respecto.

Más allá de porcentajes de ejecución del área, de cifras de inversión en maquinaria y de plantillas de antaño o futuras -cada uno coge los datos como le conviene- lo dejó claro la intervención de Carnero es que el alcalde es consciente de que urge tomar medidas.