El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
Carros de la compra amontonados por el Servicio de Limpieza en la Plaza de España tras el desfile de peñas. El Norte

El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo

Solo en el desfile de peñas se recogieron 5.000 kilos de basura y 135 carros de la compra y zonas como Moreras amanecen con los contenedores vacíos y el suelo cubierto de residuos

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:38

Un capataz y una peón del Servicio de Limpieza de Valladolid recibieron, en nombre de los más de quinientos trabajadores, el reconocimiento como peñistas de ... honor. Un galardón entregado por la Coordinadora de Peñas después de celebrarse el enésimo intento de récord Guinness de las fiestas vallisoletanas. Habrían preferido, quizá, que en lugar del premio los ciudadanos se comprometieran a utilizar los contenedores, por ejemplo. O a no dejar enseres en la calle en estos días festivos, porque el servicio de recogida no se puede prestar con normalidad, algo que se ha anunciado con antelación pero que no parece haber llegado a oídos de algunos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así es el nuevo recorrido de la Contrarreloj de Valladolid
  2. 2 El mapa de la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid: recorrido y toda la información
  3. 3 La contrarreloj de Valladolid se reduce a 12 kilómetros por las protestas pro Palestina
  4. 4 Muere una motorista en una colisión con un coche en la VA-30
  5. 5 Hallan el cadáver de la mujer de 67 años desaparecida el 4 de agosto en Palencia
  6. 6

    Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos
  7. 7 El secretario de Organización de Podemos pide «boicotear» la contrarreloj para impedir que «llegue al final»
  8. 8 Programa de fiestas de Valladolid 2025. Miércoles 10 de septiembre
  9. 9

    Guía para sobrevivir este jueves a los cortes de tráfico por la Vuelta en Valladolid
  10. 10

    El estado del cuerpo hallado cerca del PRAE complica su identificación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo

El Servicio de Limpieza de Valladolid, un peñista de honor maltratado por el incivismo