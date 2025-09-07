El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una pastelera decora la tarta con azúcar impalpable.

Una pastelera decora la tarta con azúcar impalpable. Rodrigo Jiménez

El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid

La línea de tartas con mayor longitud jamás hecha, con 360 metros y cerca de una tonelada, reúne a miles de vecinos en el Paseo Central del Campo Grande

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 22:43

El Paseo Central del Campo Grande se convirtió a última hora de la tarde del domingo en un enorme obrador al aire libre. Decenas de ... confiteros, cientos de peñistas y multitud de curiosos fueron testigos de un momento histórico, la consecución de un nuevo Official World Record para Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, concretamente el de la línea de tartas más larga del mundo.

