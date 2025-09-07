El récord más dulce del mundo se queda en Valladolid

El Paseo Central del Campo Grande se convirtió a última hora de la tarde del domingo en un enorme obrador al aire libre. Decenas de ... confiteros, cientos de peñistas y multitud de curiosos fueron testigos de un momento histórico, la consecución de un nuevo Official World Record para Valladolid durante las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, concretamente el de la línea de tartas más larga del mundo.

En total, los confiteros elaboraron más de 360 metros de la tarta dedicada a la Virgen de San Lorenzo. Un postre que cumple 25 años y que está elaborado con base de hojaldre caramelizado, crema de naranja y bizcocho de chocolate.

Esta dulce y deliciosa gesta fue posible gracias al trabajo en equipo entre la Coordinadora de Peñas y la Asociación de Confiteros de Valladolid, con el apoyo del Ayuntamiento. Quince pastelerías y obradores de la ciudad –Clauval, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo, L'Atelier sin gluten, Belaria y La Francesa Pastelería– trabajaron durante días para preparar las más de 4.539 raciones que dieron forma a la gigantesca línea de dulces. En total emplearon 300 litros de leche, 120 kilos de azúcar, 2.400 huevos, 90 kilos de naranja confitada, 38 kilos de chocolate y otros tantos de hojaldre, además de 75 planchas de bizcocho y 340 kilos de nata. El resultado final, una tarta de casi 980 kilos de peso. «Está para chuparse los dedos», decía Miguel Yáñez, de Clauval, un obrador que ha incluido este año esta tarta dentro de su oferta. «Ha sido un orgullo y un gran reto que profesionales del mismo gremio nos hayamos unido para algo tan bonito. Han sido muchas horas de trabajo, pero todo ha merecido la pena», añadía.

Ampliar Público alrededor de la tarta. Rodrigo JIménez

La tarta estaba pensada para todos. De hecho, unos 12 metros de ella, había sido elaborada sin gluten y sin lactosa. «Me ha hecho mucha ilusión participar. El bizcocho lo he hecho con almendra, harina de almidón de maíz y cacao, para que todo el mundo pueda disfrutar de ella», explicaba Macarena Sánchez-Colomer de L´Atelier Sin Gluten.

A las 19:00 horas comenzó el montaje de la gran tarta por parte de los confiteros y con la ayuda de muchos peñistas voluntarios. Poco a poco, la fila fue tomando forma de 'E' tumbada hasta alcanzar la medida oficial: 360 metros de dulce vallisoletano. La notaria Belén Barrios certificó la marca. No era la primera vez que esta profesional participaba en estas lides. «También participé en 2022 en el récord de los plátanos. Siempre es un placer colaborar con la Coordinadora de Peñas, con el gremio de confiteros y el Ayuntamiento. Han hecho un gran esfuerzo.

Mi labor consiste en comprobar que todos los pedazos son tartas de San Lorenzo y que la longitud sobrepasa el récord anterior», indicaba esta notaria de Valladolid. Con ella estaban dos jueces llegados desde Barcelona, Sandra López y David Ventura, vicepresidenta y presidente de Official World Record que también dieron fe de este nuevo éxito vallisoletano. «Ha estado muy bien organizado. Hemos visto mucha ilusión por parte de todos. Este tipo de récords sirven para promocionar el territorio y sus peculiaridades y a buen seguro perdurará en el tiempo. Es un récord extraordinario», recalcaron los jueces antes de imponer la medalla a los confiteros y de entregar el correspondiente diploma a los peñistas, ante la presencia del alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero.

Y pasadas las 21:30 horas, llegó el momento más esperado, la degustación gratuita para miles de vecinos y visitantes. Las primeras 4.500 personas en acercarse al Campo Grande recibieron una porción de esta deliciosa tarta. «Es nuestra manera de agradecer a los vallisoletanos todo lo que nos han dado en estos años. Estamos muy felices», explicaba Juan Antonio Bermejo, presidente de la Coordinadora de Peñas.

Son 19 récords

Con este nuevo logro, Valladolid suma ya 19 récords desde aquel primero en 2005 con la famosa batalla de globos de agua, hasta el conseguido en 2024 en homenaje a Concha Velasco, que reunió a 3.000 personas con chisteras. De todos ellos, con éste, nueve están vigentes.

Ayer, la ciudad volvió a escribir otra página en su historia festiva. «Estamos muy orgullosos de colaborar con la coordinadora de Peñas y el Ayuntamiento. Desde 2019 que no hacíamos la tradicional degustación y creemos que es una buena manera de retomarlo. Hemos recibido mucha colaboración por parte del CETECE de Palencia y de muchos otros obradores que también han contribuido para que todo saliera bien. Lo importante no era solo batir la marca, sino que los vallisoletanos se sientan parte de algo grande», decía exultante Rafael Mesonero, presidente de los confiteros. Y, a juzgar por las caras sonrientes y lo rápido que se acabaron las porciones, lo consiguieron.