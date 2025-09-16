El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La columna falsa ubicada en el número 19 de la Plaza Mayor de Valladolid.

El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid

La reconstrucción del número 19 obligó a instalar una pieza metálica que se camufló con el soporte viejo de piedra para soportar la carga de la nueva estructura

Carolina Amo

Carolina Amo

Valladolid

Martes, 16 de septiembre 2025, 06:47

La Plaza Mayor de Valladolid, considerada una de las más grandes y armónicas de España, guarda un secreto que se mantiene oculto a la vista ... de todos. Entre las 110 columnas de piedra que sostienen sus soportales, una de ellas no es lo que parece, pues se trata de un soporte falso que se camufla entre las demás y pasa desapercibida para el resto de los transeúntes.

