El secreto de la columna falsa de la Plaza Mayor de Valladolid

La Plaza Mayor de Valladolid, considerada una de las más grandes y armónicas de España, guarda un secreto que se mantiene oculto a la vista ... de todos. Entre las 110 columnas de piedra que sostienen sus soportales, una de ellas no es lo que parece, pues se trata de un soporte falso que se camufla entre las demás y pasa desapercibida para el resto de los transeúntes.

Un hilo de la red social X de la mano del geógrafo y urbanista vallisoletano Antonio Giraldo desveló en 2020 un matiz curioso a la historia de la arquitectura de este famoso espacio urbano. Y es que uno de los pilares de la plaza presenta una grieta en la piedra que la recorre longitudinalmente de arriba a abajo y un surco en el contrario que es casi imperceptible.

¿Sabíais que la Plaza Mayor de Valladolid es una de las más grandes del mundo en esa categoría? ¿Sabíais que está completamente porticada con 110 columnas de piedra?

¿Sabíais que la Plaza Mayor de Valladolid es una de las más grandes del mundo en esa categoría? ¿Sabíais que está completamente porticada con 110 columnas de piedra? Pues una día me fijé en que una de ellas guarda un secreto, hay una columna que no es lo que parece...

El soporte de piedra se ubica frente al número 19 de la Plaza Mayor. Sin embargo la historia para proceder a la explicación de la extraña marca se remonta a los años 80 cuando el número 20 es demolido y, por ende, su vecino necesita una columna auxiliar de acero para continuar en pie. Unos años más tarde la situación ruinosa sentencia al portal 19 al mismo destino que a su compañero, una demolición que llevaría a cubrir ese hueco con unas vallas publicitarias durante dos décadas. En 2008 un proyecto de reconstrucción arranca para dar paso a la solución del misterio del pilar.

En el proceso se lograron recuperar todas las columnas originales de piedra del siglo XIX a excepción de una. Mientras el resto de la nueva estructura descansaba sobre el ejército de pilares de piedra, la del número 19 soportaba una carga mayor que las demás por lo que decidieron mantenerla con un material de acero.

Un pilar camuflado en la Plaza Mayor

La pieza metálica fue instalada en una intervención de refuerzo estructural, pero para mantener la uniformidad estética del conjunto se decidió revestirla con la columna vieja de piedra, de modo que esta resultaría indistinguible al resto. De modo que la explicación de los surcos visibles del soporte del número 19 son el resultado de la piedra pegada para tapar la verdadera columna de acero que descansa en su interior.

Es así como el corazón de la ciudad, el escenario de fiestas, siniestros Autos de Fe, lugar de comerciantes, celebración de libros y deportes, vuelve a demostrar su capacidad para despertar la curiosidad de los viandantes. Al igual que esta columna falsa, buena parte de la Plaza Mayor es una reconstrucción de la original para superar los innumerables acontecimientos que la transforman.