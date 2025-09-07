El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Señal en la calzada y cámara de control en la zona de bajas emisiones. Alberto Mingueza

Valladolid

Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

El Ayuntamiento ha registrado 3.529 exenciones y permisos hasta el pasado 31 de agosto para vehículos sin distintivo ambiental

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:25

Ochenta y cuatro sanciones diarias, a razón de 200 euros cada una (100 por pronto pago). El estreno efectivo de la zona de bajas emisiones ( ... ZBE) el 1 de julio se ha saldado en su primer mes de aplicación con la tramitación de 2.616 multas hasta el pasado día 31. Se trata de vehículos sin etiqueta ambiental -diésel anteriores al 2006 y gasolina anteriores al 2001- que no están acogidos a ninguna exención permanente, que no han solicitado la preceptiva autorización temporal de entrada o que han traspasado las fronteras sin utilizar un aparcamiento de rotación abierto al público, entre los que se incluyen los ubicados en centros sanitarios, un supuesto que no conlleva infracción.

