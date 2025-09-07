Tramitan 2.616 multas por entradas no autorizadas a la ZBE en su primer mes

Ochenta y cuatro sanciones diarias, a razón de 200 euros cada una (100 por pronto pago). El estreno efectivo de la zona de bajas emisiones ( ... ZBE) el 1 de julio se ha saldado en su primer mes de aplicación con la tramitación de 2.616 multas hasta el pasado día 31. Se trata de vehículos sin etiqueta ambiental -diésel anteriores al 2006 y gasolina anteriores al 2001- que no están acogidos a ninguna exención permanente, que no han solicitado la preceptiva autorización temporal de entrada o que han traspasado las fronteras sin utilizar un aparcamiento de rotación abierto al público, entre los que se incluyen los ubicados en centros sanitarios, un supuesto que no conlleva infracción.

Los datos facilitados por la Concejalía de Tráfico reflejan que cada jornada laborable entran de media a este perímetro contra la polución unos 20.000 coches, motos y furgonetas, un volumen que se rebaja considerablemente los fines de semana. De ese total, un millar arrastran esa condición de contaminantes, lo que supone un 5% del total cada día.

Si se analizan los datos de todo el mes de julio, accedieron a la ZBE un total de 562.923 vehículos, de los que 28.195 no tenían distintivo ambiental. En un primer análisis, el sistema detectó que 5.874 no estaban autorizados, pero tras cotejar las bases de datos del sistema se comprobó que solo 2.629 eran susceptibles de ser denunciados al no contar con exención ni permiso registrado. Finalmente, las multas de julio quedaron fijadas en esas 2.616. En este momento, la Sección de Disciplina Vial está llevando a cabo el proceso de notificación de las mismas.

Respecto a las autorizaciones de entrada para coches sin etiqueta, hasta este pasado 31 de agosto se habían tramitado un total de 3.529. De ellas, 3.115 corresponden a exenciones permanentes y 414 a permisos temporales. Entre las primeras, destacan las 1.049 registradas para conductores con plaza de garaje en propiedad o alquiler dentro del perímetro, le siguen las 994 a vehículos de empresas que tienen sede o trabajan en la zona, las 368 autorizadas por condición de renta baja de la unidad familiar y las 221 para realizar labores de carga y descarga. También se suman otras 175 autorizaciones a coches de vecinos empadronados en la zona.

En los permisos temporales de acceso, 208 han sido para la entrada de personas con movilidad reducida, 126 para acudir a una cita médica y 48 para llevar el coche a un taller ubicado dentro de la ZBE, entre otros supuestos. También se apuntan otras 27 autorizaciones a personas que por causa de enfermedad o embarazo han solicitado permiso para entrar en el área con sus vehículos sin etiqueta.

Desde el pasado 1 de abril, a través de la plataforma integrada en la web municipal (zbe.valladolid.es) y sin límite de plazo, los propietarios de los vehículos más contaminantes pueden solicitar esas autorizaciones de carácter individual. Se puede tramitar en cualquier momento antes de entrar a la ZBE o hasta cinco días naturales después del acceso. El Ayuntamiento cuenta, además, con un servicio externo de información y atención ciudadana a través de un canal de WhatsApp (685 435 336) y del teléfono 983 040 006 para resolver las dudas de los vecinos y ayudarles en la tramitación.

De cara al inminente inicio del curso escolar, las familias que tengan un turismo antiguo y que tengan matriculados a sus hijos en un centro educativo ubicado dentro de la ZBE también podrán acceder para dejarlos o recogerlos. En este caso, será el colegio o instituto el que tramitará una petición conjunta con las matrículas de los automóviles. Lo mismo sucede con los hoteles y alojamientos. Son los gestores de estos establecimientos los que aportan a la plataforma municipal las matrículas de los huéspedes para que no sean sancionados.

Los datos recopilados hasta el momento por el sistema de gestión de la zona de bajas emisiones arrojan que los coches contaminantes son los menos en el tráfico dentro del área. Ya con cifras de agosto, de los 475.922 vehículos controlados por la red de cámaras, 22.994 (4,8%) no tenían distintivo ambiental, 121.433 tenían etiqueta B (25,5%) y 212.682 (44,6%) eran de calificación C. Los ECO fueron 75.324 (15,8%) y los Cero Emisiones registrados alcanzaron los 23.530 (4,9%).

Las restricciones de la ZBE llegarán a los coches con etiqueta B en enero de 2028 y en el mismo mes de 2030 las limitaciones también se aplicarán a los C. En ambos casos, estarán obligados, cuando les llegue su hora, a tramitar las correspondientes exenciones o autorizaciones. Los ECO y los Cero Emisiones podrán acceder sin ningún problema siempre.

El concejal del área, Alberto Gutiérrez Alberca, hace una valoración positiva de la implantación de esta obligación legal. «Creo que está funcionando correctamente y cumpliendo con los objetivos», señala el edil. A su juicio, la medida ha sido menos traumática de lo esperado al haberse habilitado una importante batería de supuestos que permiten acceder al área siempre que sean solicitados formalmente. De momento, estos permisos hay que tramitarlos a través de la web municipal, aunque ya se está ultimando la puesta en marcha de una aplicación para hacerlo más accesible desde el teléfono móvil.