451 accesos sancionables a la zona de bajas emisiones de Valladolid

El Norte Valladolid Miércoles, 2 de julio 2025, 19:45 Comenta Compartir

El 98% de los 23.000 vehículos que entraron a la zona de bajas emisiones (ZBE) de Valladolid en su estreno del 1 de julio estaban autorizados. Esto incluye tanto a vehículos con etiqueta como a aquellos con https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/zona-bajas-emisiones-reduce-228-acceso-vehiculos-20250701204945-nt.htmlexención permanente o temporal, según ha informado el concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, quien destaca que los resultados, cruzados con la Dirección General de Tráfico, muestran una notable reducción en la circulación de vehículos sin etiqueta en la zona.

Alrededor del 45%, casi diez mil quinientos vehículos transitaron por la ZBE con la etiqueta C, mientras que de la más contaminante B lo hicieron 6.144 vehículos, un 26,65%. De las más respetuosas con el medio ambiente Eco y Cero accedieron 3.529 vehículos, un 15,31%, y 1.217 vehículos, un 5,28%, respectivamente.

Para el concejal es importante el bajo número de accesos de vehículos sin etiqueta, que fue de 1.248, es decir, un 5,41% del total. Esta cifra se sitúa «muy por debajo» de los estudios iniciales, que preveían en torno a un 18% de accesos de vehículos sin etiqueta para la ZBE. Gutiérrez subraya que esto representa una «reducción muy importante» respecto a la aproximación teórica.

El seguimiento de la entrada en vigor de la ZBE arroja además el dato de 451 accesos no autorizados, lo que representa un 1,91% del total, y son susceptibles de sanción. No obstante, Gutiérrez aclara que se dispone de cinco días para confirmar si estos vehículos no poseen alguna otra exención temporal y para asegurar que los múltiples accesos no corresponden al mismo vehículo.

La cifra final de vehículos efectivamente sancionados se determinará en los próximos cuatro días. La sanción prevista por acceder sin permiso a la ZBE es de 200 euros al estar considerada como una vulneración a la normativa grave y puede reducirse al 50% si se abona en los primeros 20 días naturales desde la notificación. No es obligatorio llevar la pegatina ambiental visible en el parabrisas, ya que el sistema es completamente digital y están exentos de sanción los residentes empadronados en la ZBE, quienes accedan a párkings (previa comunicación de matrícula), vehículos de emergencia, de limpieza, de reparto autorizado y personas con justificación válida (como visitas médicas o escolares). Los propietarios de vehículos sin etiqueta pueden acreditar una entrada justificada hasta cinco días después del acceso, presentando la documentación correspondiente.