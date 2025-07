Empieza la tramitación de multas por accesos indebidos a la zona de bajas emisiones de Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha comenzado a tramitar las primeras multas por el acceso indebido de vehículos a la zona de bajas emisiones de ... la capital. A falta de comprobar los primeros datos, los cálculos de la Concejalía de Tráfico cifraban en torno a cien las infracciones diarias que podían registrarse. Esta cuenta aproximada se debía a que, a pesar de que los accesos de vehículos sin etiqueta superan los cuatrocientos casos diarios, una vez que se registran las matrículas hay que cotejarlas con las excepciones que contempla la ordenanza municipal. Desde las exenciones generales para residentes con garaje en el centro hasta las exenciones provisionales para acudir al taller, a una revisión médica, al veterinario o para las mujeres embarazadas, por ejemplo.

Las multas comenzarán a llegar a los domicilios de los infractores en breve, por tanto, y habrá que comprobar la respuesta ciudadana a una medida que está causando una gran controversia en todo el país. Algunas ciudades incluso comenzaron hace ya meses con los procedimientos sancionadores, lo que permite al Ayuntamiento intuir cuál puede ser el volumen de multas y el de recursos. La Asociación de Automovilistas Europeos ha instado a los conductores, por ejemplo, a recurrir todas las multas por accesos indebidos a las zonas de bajas emisiones hasta la última instancia posible. El argumento legal que aportan es que es preciso «agotar todas las posibilidades de defensa frente a unas multas de dudosa legalidad, para que no alcancen firmeza y luego no tengan dificultades para conseguir la devolución de las que les hayan cobrado».

El Ayuntamiento de Valladolid es consciente de que muchas zonas de bajas emisiones se encuentran en los juzgados por recursos que buscan su nulidad. Así, se han tumbado algunas de ellas por diferentes motivos, pero fuentes municipales explican que es complicado pensar «que las sanciones no devengan firmes». De hecho, la propia asociación que promueve estos recursos admite que hay ayuntamientos que siguen cobrándose las multas, incluso con el embargo de cuentas bancarias, incluso una vez que los tribunales han dictaminado contra sus zonas de bajas emisiones.

La Concejalía de Tráfico y Movilidad, mientras tanto, trabaja para que la señalización de la zona de bajas emisiones y los mecanismos de advertencia a los conductores no dejen lugar a dudas de cuál es el perímetro que obliga a tener, como mínimo, etiqueta medioambiental (aunque no esté visible en el parabrisas). Los lectores de matrícula permiten identificar si el vehículo que accede a la ZBE es de categoría B, C, 0 o ECO, las cuatro que posibilitan el acceso.

Dentro de la propia web del Ayuntamiento de Valladolid hay un buscador de matrículas que permite comprobar si un determinado vehículo tiene autorización para cruzar la ZBE. Puedes consultarlo en este enlace: Portal del ciudadano ZBE Valladolid.

Los vehículos con etiqueta B pueden acceder hasta el 31 de diciembre de 2027. Los que dispongan de la etiqueta C podrán continuar accediendo hasta el 1 de enero de 2030.