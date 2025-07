El Ayuntamiento calcula que habrá 100 sanciones diarias por el acceso indebido a la zona de bajas emisiones

En la ronda interior VA-20, en mitad de las obras, asoma un cartelón colgado sobre un paso elevado: «No a las ZBE». Un deseo ... que choca con los paneles informativos electrónicos colocados en las zonas por las que se accede a la almendra controlada por videocámaras y que indican que desde el 1 de julio está en vigor la zona de bajas emisiones de Valladolid. Un núcleo que PP y Vox redujeron «a la mínima expresión», en palabras de Jesús Julio Carnero, pero que aún hoy es motivo de discrepancia entre ambas formaciones, ya que Vox insiste en que se anulen a nivel nacional. Desde el 1 de julio, casi mil vehículos han accedido diariamente sin distintivo a la zona de bajas emisiones de Valladolid. Más concretamente, desde el 23 de junio, cuando el Ayuntamiento de Valladolid midió ya los datos para poder comprobar las tendencias de movilidad. Ese primer día de análisis cruzaron la ZBE sin distintivo 1.478 vehículos. Aunque hay que destacar que desde esa fecha la cifra se ha reducido, más por la reducción general del tráfico por las vacaciones de verano que por otra cosa.

Muchos de ellos tienen exenciones por diferentes motivos. O son residentes en la zona o tienen un garaje en propiedad, por ejemplo, o forman parte del transporte público, o son vehículos de urgencias en la vía pública «sobre suministro de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones», dice la normativa. O servicios de mudanzas, grúas, familias numerosas... Pero hay otros que no están autorizados. Son más de 400 vehículos los que carecen de autorización y entran a la zona de bajas emisiones, según los primeros datos recogidos por el Ayuntamiento en la semana entre el 1 y el 5 de julio. Son provisionales, eso sí. Porque a partir de ese momento hay que hacer una serie de comprobaciones. Algunos de ellos tienen exenciones temporales, como los accesos a los hoteles, por ejemplo. O las mujeres embarazadas. O por citas en el taller o con el veterinario o con el médico. 11 tránsitos exentos han sido por embarazos; 55 por citas clínicas; 33 por acudir al taller mecánico; 34 de extranjeros, 69 por familias numerosas, 38 por mudanzas y 189 por labores de carga y descarga.

La primera estimación de accesos temporales con permiso se salda con unos 2.800 permisos en los primeros once días. Ahora hay que hacer un decalaje y la próxima semana comenzarán a enviarse las primeras sanciones. Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Movilidad y Tráfico, calcula que pueden ser unas cien sanciones diarias. Se basa en lo ocurrido en Bilbao, una ciudad que «por extensión y por el número de tránsitos» le sirve como ejemplo de lo que puede ocurrir en Valladolid. «Allí estaban más o menos en unos mil tránsitos y nosotros estamos en 1.200-1.300 tránsitos entre semana de vehículos sin etiqueta, sin distintivo ambiental», explica el edil. Las cifras de los primeros 14 días arrojan, de lunes a viernes, un promedio algo menor incluso, de 1.052. En Bilbao llevan ya seis meses con las multas activas. «Y las sanciones efectivas están en torno a las 100 sanciones diarias». Lo que hace estimar al concejal vallisoletano que aquí las cifras serán similares. «Tendremos que ver los datos definitivos, teniendo en cuenta que de los mil que acceden sin distintivo, al depurarlo con aquellos que son residentes, que tienen algún tipo de exención permanente y a falta de las exenciones temporales, estamos en torno a los 400 de media». Una vez cotejadas esas cuatrocientas con las exenciones temporales, «se puede estar en torno a las 100 sanciones efectivas». La tramitación comenzará la próxima semana.

La gráfica de la Concejalía de Tráfico y Movilidad permite ver que la afluencia media de vehículos entre la última semana de junio y la primera quincena de julio, excluidos los fines de semana, ha mermado considerablemente. Los últimos días laborables de junio se contabilizaron 24.912 vehículos diarios de media a través de la zona de bajas emisiones. En los días laborables de julio esa afluencia se ha reducido a 20.661 vehículos diarios. Los fines de semana también se deja notar que la ciudad ha empezado a disfrutar de las vacaciones. De los 16.667 vehículos diarios del último fin de semana de junio se ha pasado a 13.000 en los dos primeros fines de semana de julio.

A pesar de esto, se mantienen en cifras bastante altas los vehículos que acceden al centro sin distintivo. Que no quiere decir que no lleven la pegatina, sino que por su antigüedad carecen de él y no pueden obtenerlo. «Las cámaras leen las matrículas, no las pegatinas», tranquiliza Gutiérrez Alberca. Es decir, que si no ha puesto usted la pegatina en el parabrisas pero su coche pertenece al grupo de los que sí tienen, sea B, C, Eco o 0, no tendrá multa. Hasta el 1 de enero de 2027 podrán acceder los vehículos con etiqueta B. Para los de la etiqueta C aún habrá permiso de acceso hasta el 1 de enero de 2030. A partir de ese momento ya solo podrán entrar en la ZBE los autorizados por exenciones de todo tipo o los que tengan etiqueta ECO o 0.

Poniente, el gran punto de acceso

Como parece lógico, los datos corroboran que el gran punto de acceso a la zona de bajas emisiones es la plaza de Poniente. Por allí han pasado 93.198 de los 285.592 vehículos que han transitado por la almendra restringida, casi un 32,5% del total contabilizados en la estadística que recoge los principales puntos de acceso. La calle Padilla le sigue a mucha distancia, con 39.642 accesos en los primeros 17 días de julio. Y la Plaza de España ocupa el tercer puesto, con 32.398. La calle Mantería, que queda restringida a vados y carga y descarga, es la que menos tránsitos registra, con apenas 28 en esta primera quincena larga del mes de julio. De esos 28, 10 eran de vehículos sin etiqueta.

Los vehículos que más acceden son los de la clase C: han contabilizado 129.924 tránsitos. Son los que tienen el centro abierto hasta el 1 de enero de 2030. Los de clase B ocupan el segundo peusto, con 74.879 tránsitos. Y en tercer lugar, pero ya con un número relevante, muy por encima de los coches sin distintivo, están los de la etiqueta ECO (híbridos, por ejemplo), que suman 45.804. Los eléctricos puros también se sitúan por encima de los más contaminantes: 15.115 accesos frente a 15.037.

El concejal de Tráfico confía en que, aunque no baje el tráfico global, sí se reduzca «el de aquellos vehículos que no tienen distintivo ambiental». «No es una cuestión de flujos de tráfico general, sino específicamente de los de sin etiqueta. Estoy convencido que cuando empiecen a llegar las sanciones va a bajar». Dado que el verano es una época de menor actividad, menos circulación y más población de vacaciones, el Ayuntamiento va a aprovechar para preparar una vuelta al cole que puede complicarse un poco más, especialmente con las exenciones para quienes tengan hijos matriculados en centros situados en la ZBE, por ejemplo. «A partir del mes de septiembre vamos a reforzar con señalización horizontal, que espero que esté instalada a principios del mes de agosto, en las calles, para marcar también exactamente las zonas de acceso, no solo con la señalización vertical», anuncia Gutiérrez Alberca.