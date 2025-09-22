El Ayuntamiento digitalizará las 290 zonas de carga y descarga para mejorar la rotación y el tráfico

Favorecer la eficiencia de las rutas de distribución de mercancías en la ciudad y que ello contribuya a mejorar la fluidez del tráfico en el ... viario, así como los índices de contaminación. El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha anunciado este lunes que su área está trabajando en la digitalización de las 290 zonas de carga y descarga de la capital, especialmente las del centro por su mayor demanda, además de en el establecimiento de una serie de «nodos» que actúen como intercambiadores de mercancías y que reduzcan el número de vehículos de reparto que tienen que acceder a las áreas más saturadas.

El objetivo es reordenar de manera más eficiente el tránsito de furgonetas y camiones de reparto por la trama urbana. El edil ha situado en los dos polígonos industriales, el de San Cristóbal y el de Argales, esas bases que servirían como puntos de redistribución de las cargas, lo que posibilitaría que cajas y paquetes pasen de los grandes tráileres a las furgonetas y de ahí, al cliente final o a los puntos de recogida de paquetería, cada vez más utilizados por los ciudadanos.

Gutiérrez Alberca avanzaba este proyecto en el transcurso de la presentación de un estudio elaborado por AECOC, la asociación que agrupa a más de 34.000 empresas de distintos sectores del gran consumo, con 400 socios en Valladolid y 1.800 en Castilla y León. Esa digitalización de las paradas mediante una aplicación que ofrecería la información de los espacios libres u ocupados al sector del transporte «mejoraría de la disciplina de los vehículos de reparto y aumentaría la rotación», según se explica en el trabajo.

Una de las consecuencias que suele tener la distribución es la generación de dobles filas en algunos puntos y por ello se insta a crear nuevos espacios reservados para esta actividad y evitar esas obstrucciones indeseadas en la circulación. No obstante, según el mismo informe, el 79% de los conductores de estos vehículos afirman realizar estacionamientos legales durante sus operaciones. El 81% lleva a cabo esta actividad en solitario y el 62% de los repartos se hacen con rutas prefijadas. El tiempo medio de estacionamiento en las áreas reservadas es menor a los 15 minutos de forma general, excepto con los camiones y furgonetas que transportan productos para la hostelería, que suelen superar las dos horas.

Durante la presentación del estudio, José Carlos Espeso, experto en Movilidad de la asociación, ha aportado los datos más relevantes del informe. Ahora, el 30% de los desplazamientos diarios que se hacen en la ciudad son motorizados y de ellos el 9% corresponden a vehículos de reparto, cuya antigüedad media es de 14 años. De los camiones y furgonetas, el 55% y el 39%, respectivamente no disponen de distintivo ambiental.

De acuerdo con el censo municipal, la ciudad cuenta con aproximadamente 1.698 comercios y 1.125 establecimientos hosteleros, lo que supone un total de 2.823 locales, de los que el 34% se agrupan en la zona de bajas emisiones. El 87% requiere de un abastecimiento semanal. La mitad recibe mercancía a diario y el 19% lo hace dos o tres días a la semana, que se concentran en los martes miércoles y viernes.

El estudio recoge que en el caso de la ZBE, el 39% de los negocios se encuentra a menos de 50 metros de una zona de carga y descarga, una distancia que se considera adecuada mientras que un 58% se sitúa a menos de 75 metros. Esta cifras, subrayó el experto, sitúan a Valladolid «por delante de grandes ciudades como Madrid o Sevilla en accesibilidad inmediata».

Sin embargo, cerca de un tercio de los negocios están a más de 100 metros, «lo que evidencia la importancia de identificar nuevos espacios para realizar este trabajo y ampliar los existentes para dar respuesta a la creciente demanda urbana», según acota el estudio. La ZBE cuenta con el 15% de las zonas de carga y descarga del municipio, seguida del distrito 11, que comprende Campo Grande, Plaza de Toros, Cuatro de Marzo y La Farola y el 6 (Pajarillos y San Isidro), esta últimas con otro 15% cada una de ellas.

En su intervención, José Carlos Espeso indicó que la mayoría de los vecinos valora positivamente otras medidas, ahora no vigentes, como la descarga nocturna. Según los datos de la encuesta realizada, el 61% de los residentes en el barrio de Delicias y el 59% de los vecinos del centro apoyarían esta estrategia para reducir la congestión durante las mañanas y las emisiones contaminantes.

Habría que llevarlo a cabo con vehículos silenciosos, es decir con flotas 100% eléctricas. Además, se considera otra medida efectiva adelantar el horario para esta operativa de distribución a partir de las 6:30 horas de la mañana, lo que reduciría los problemas durante horas punta y mejoraría la eficiencia de los repartos.

En el documento se señala, además, que el sistema de las taquillas y puntos de conveniencia para entregas y recogidas muestran un alto nivel de uso. Más del 76% de quienes disponen de ellos los utiliza habitualmente y un 58% de quienes no los tienen cerca afirma que los usaría si estuvieran disponibles. «La previsión de un crecimiento del comercio 'online', con un 60% de los residentes esperando un aumento en los próximos años, pone de relieve la necesidad de implementar soluciones logísticas más eficientes y adaptadas a los nuevos hábitos de consumo», propone el estudio.

Los redactores del informe proponen la elaboración de una Ordenanza Municipal de Distribución Urbana de Mercancías (DUM) que unifique y modernice la normativa vigente, adaptándola a las necesidades actuales de la ciudad. «Estas medidas buscan facilitar la actividad comercial, mejorar la eficiencia del reparto y avanzar hacia un modelo más sostenible, con beneficios directos para la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía», subrayó el gerente de Movilidad de la asociación, José Carlos Espeso.