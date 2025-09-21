El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios trabajan en la instalación del sistema de guiado de plazas libres y ocupadas en el primer sótano del aparcamiento. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Obras en el veterano parking de Plaza Mayor para reparar filtraciones y renovar su imagen

La puesta al día del subterráneo obligará a arreglar en una próxima fase el suelo del ágora para evitar las goteras que caen al primer sótano del garaje

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:26

El aparcamiento de la Plaza Mayor, el subterráneo más veterano de la ciudad, construido en 1971 y ampliado con una segunda planta en 1997, ... será escenario, con el comienzo del año, de una obra de rehabilitación para acabar con las filtraciones que afectan a su estructura y en la que se aprovechará también para renovar la imagen corporativa, así como varios elementos del estacionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Villasexmir llora a José Carlos Pastor, fallecido en el accidente de la rotonda del San Agustín
  3. 3

    Así es la nueva ordenanza que regula el uso de bicis y patinetes
  4. 4

    Detenido por robar en los coches dañados por la tromba de agua del viernes
  5. 5 Detenidos dos constructores por contratar trabajadores irregulares sin darles de alta en la Seguridad Social
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    Cantarranas completa el veto al ruido en las tres zonas de marcha a la espera de la Catedral
  8. 8

    La hora de salida de Iván Romeo en el Mundial de Kigali
  9. 9

    La huella invisible de Israel en Castilla y León: de los regadíos a la automoción
  10. 10 Emotiva despedida de los vecinos a los dos sacerdotes de Saldaña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Obras en el veterano parking de Plaza Mayor para reparar filtraciones y renovar su imagen

Obras en el veterano parking de Plaza Mayor para reparar filtraciones y renovar su imagen