Las multas en zona azul por no mover el coche a las dos horas se disparan

Las multas de la ORA por infringir el artículo 15.C de la ordenanza reguladora, que impide volver a estacionar una vez finalizado el periodo ... máximo de dos horas en un radio inferior a 250 metros del lugar último de aparcamiento, se han disparado desde noviembre de 2024. Mientras que el PSOE lo achaca a la entrada en vigor, un mes antes, de la iniciativa municipal para permitir a los trabajadores autónomos autorizados a dejar sus vehículos sin limitación de tiempo en la zona azul abonando, eso sí, el tiempo que permanezcan estacionados con arreglo a la tarificación de la segunda hora, la Concejalía de Tráfico lo desvincula completamente de esta medida y aclara que solo se busca favorecer la rotación.

Los datos municipales entregados a los socialistas reflejan que entre enero de 2023 y octubre de 2024 se registraban al mes entre cero y once sanciones como máximo por este incumplimiento, que conlleva una multa de 60 euros (30 por pronto pago), según la información facilitada por la Policía Municipal. En total, en este periodo se impusieron 45. La tabla facilitada permite comprobar cómo en zonas como la 1, 2 y 6 no se tramitó ni una sola denuncia en 22 meses. Desde noviembre del año pasado, un mes después de estrenarse el beneficio impulsado por el PP y Vox para estos profesionales, el número comenzó a engordar.

Así, de las 3.227 tramitadas desde enero de 2023 hasta abril de este 2025, 3.182, el 98,6%, se concentran entre noviembre de 2024, periodo en el que esta ventaja para los trabajadores autónomos se implementó, y el pasado abril. En noviembre del año pasado fueron 87, en diciembre subieron a las 590, con el estreno del presente año llegaron a las 824, en febrero de 2025 fueron 724...

Los socialistas consideran que detrás de este importante incremento hay «una orden» del equipo de Gobierno para acabar con la «flexibilidad» que se aplicaba hasta que entró en vigor el beneficio. «Las ventajas para unos pocos, perjudican a otros muchos», estima el concejal Luis Vélez. El edil destaca que hay un hecho objetivo: «las multas suben desde el momento en que entra en vigor la medida, así lo refleja la estadística», señala.

Desde el departamento que gestiona Alberto Gutiérrez Alberca lo desmienten de forma tajante. «Se ha aumentado, porque en las zonas más céntricas no hay prácticamente plazas libres, pues la ocupación de residentes es alta y las disponibles cada vez son menores por las diferentes remodelaciones que se están haciendo», apuntan en el Ayuntamiento.

«No tiene nada que ver con el tema de los autónomos, aunque sí que habrá que plantear algo con los de etiqueta Cero, por lo menos que saquen tique 0 o bonificado y que también se les aplique la rotación forzada, pues cada día hay más; lo que se busca es incrementar la rotación, que es el objetivo de la ORA», recalcan en Tráfico y Movilidad.

Sea como fuere, lo que parece claro es que esa permisividad que se aplicó durante el año 2023 y buena parte de 2024 se habría acabado. Así que si usted no es uno de los beneficiarios de las ventajas impulsadas por el Ayuntamiento tendrá que andar listo y mover su coche tal y como establece la Ordenanza de la ORA. Porque la sanción siempre ha estado ahí, aunque no se haya aplicado con el mismo celo, según revelan los datos de los últimos tres ejercicios facilitados por el Consistorio al principal partido de la oposición.

También habría que tener en cuenta que desde el 1 de enero de este año están exentas del pago de las tarifas de la ORA las unidades familiares empadronadas en la ciudad con hijos menores comprendidos entre 0 y 3 años y aquellos sujetos pasivos que ostenten la condición de familia numerosa de categoría especial. La autorización, que hay que solicitar formalmente y que tiene una vigencia de un año, da derecho al estacionamiento durante un tiempo ilimitado.

En el caso de querer superar el tiempo máximo en cada zona -2 horas en zona azul y 1 hora en zona naranja- se podrá volver a obtener tantos 'tiques cero' como sea necesario, siempre en los tramos máximos de cada tipo de zona. En el caso de los aparcamientos disuasorios urbanos no hay tiempo máximo. Este beneficio no se aplica, sin embargo, en zonas exclusivas de residentes. Según se estimó en su momento, más de 8.000 familias se podrían beneficiar de esta medida. ¿Puede haber tenido también efectos la rotación en la zona azul?

Fue el 22 de octubre de 2024 cuando el alcalde, tras la firma de un acuerdo con la asociación ATA, anunció que desde esa jornada los autónomos censados en Valladolid que acreditaran su actividad debidamente podrían aparcar sin limitación de tiempo en la zona azul del área sin tener que mover su vehículo, abonando el tiempo que permanecieran estacionados con arreglo a la tarificación de la segunda hora. En total, según los datos facilitados por Tráfico y Movilidad al PSOE se han recibido 615 solicitudes de autónomos, de las cuales 548 han sido admitidas y 57 denegadas.

Esta medida, según defendió el Ayuntamiento en su momento, era muy demandada por este colectivo, además de destacar que repercutiría en el propio beneficio de los ciudadanos puesto que estos trabajadores no iban a perder tanto tiempo como antes en el desarrollo de sus tareas en los negocios o viviendas en los que estén actuando.

De manera especial, esta situación afectaba a los gremios asociados al sector de la construcción, a los profesionales de servicios de telecomunicaciones y a los de servicios de mantenimiento y reparación de sistemas informáticos.