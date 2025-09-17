Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

Las obras de humanización de la VA-20 continúan avanzando y desde este miércoles por la mañana permanece cortado al tráfico un nuevo tramo de ... la ronda. Concretamente, a partir de las 10:00 horas se ha procedido al cierre total de la calzada, sentido San Agustín, entre la rotonda del hospital Río Hortega y la de la carretera de Segovia.

Unas actuaciones que dificultarán la salida desde el centro hospitalario y que obligarán a los conductores a dar un rodeo por el polígono de San Cristóbal de 1,6 kilómetros hasta poder volver a incorporarse a la ronda y seguir el trayecto sentido Segovia.

No habrá problemas, en principio, para acceder al Río Hortega tanto desde la VA-20 como desde la carretera de Segovia. Las dificultades llegan para aquellos que turismos circulen por la calle Dulzaina y deseen circular sentido Segovia. Para ello, deberán entrar hasta la zona industrial y recorrer las calles Pirita y Aluminio hasta poder volver salir a la ronda. También se establece como itinerario alternativo bordear el Río Hortega desde el otro extremo, es decir, circular por Pirita y Víctimas del Terrorismo y enfilar por la carretera de Segovia, sentido salida de Valladolid, para incorporarse a la VA-20.

De manera paralela, la Policía Municipal ha informado de que el tramo entre la glorieta de Villabáñez y la de la carretera de Soria -sentido Segovia- se ha reabierto este mismo miércoles a la circulación.

Los trabajos de humanización de la VA-20 encadenan desde hace tiempo cortes en la circulación que se van sucediendo y reabriendo conforme se van rematando los tramos en cuestión. Por ejemplo, hace casi dos meses, el pasado 24 de julio, se procedió al cierre al tráfico del mismo tramo, entre las glorietas del hospital y de la carretera de Segovia, aunque en sentido contrario, de manera que afectaba a los que quisieran continuar su camino hacia Palencia-Burgos por la ronda.