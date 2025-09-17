El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Operarios trabajan este miércoles en la VA-20, en el tramo entre la rotonda del Río Hortega y la carretera de Segovia. Rodrigo Jiménez
Valladolid

Un nuevo corte en la VA-20 obliga a dar un rodeo de 1,6 kilómetros para salir del Río Hortega

El tramo entre la rotonda del hospital y la carretera de Segovia, sentido San Agustín, permanece cortado desde las diez de la mañana de este miércoles

E. E.

E. E.

Valladolid

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:48

Las obras de humanización de la VA-20 continúan avanzando y desde este miércoles por la mañana permanece cortado al tráfico un nuevo tramo de ... la ronda. Concretamente, a partir de las 10:00 horas se ha procedido al cierre total de la calzada, sentido San Agustín, entre la rotonda del hospital Río Hortega y la de la carretera de Segovia.

