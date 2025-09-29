El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un agente supervisa los conos del carril de giro de la avenida de Gloria Fuertes hacia la calle Arzobispo José Delicado, cortada al tráfico, antes del puente de Poniente, mientras una ciclista se topa con carril bici cerrado. R. Jiménez

Valladolid

El arranque a medio gas de las obras mantiene los dos carriles abiertos hacia el puente de Poniente

Los agentes solo han cortado hoy el acceso a la calle Arzobispo José Delicado por los trabajos de la red de calor sin alterar, como estaba anunciado, la circulación por la avenida en sentido al centro

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:28

Las obras, eso sí, han comenzado a primera hora de la mañana a las puertas del puente de Poniente, pero ni de lejos han afectado ... en lo que al tráfico se refiere a lo anunciado 24 horas antes por el propio Ayuntamiento. ¿Cambio de planes?, ¿nuevas fechas? Es una incógnita. Lo cierto es que los trabajos de expansión de la red de calor en torno al cruce de la avenida de Gloria Fuertes con las calles Arzobispo José Delicado y Juana de Castilla, al borde del paso sobre el Pisuerga, no han tocado de momento la avenida y se centran, por ahora, en el tramo inicial de Arzobispo José Delicado, que sí se ha cerrado a la circulación entre Gloria Fuertes y Calixto Valverde.

