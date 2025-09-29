El arranque a medio gas de las obras mantiene los dos carriles abiertos hacia el puente de Poniente

Las obras, eso sí, han comenzado a primera hora de la mañana a las puertas del puente de Poniente, pero ni de lejos han afectado ... en lo que al tráfico se refiere a lo anunciado 24 horas antes por el propio Ayuntamiento. ¿Cambio de planes?, ¿nuevas fechas? Es una incógnita. Lo cierto es que los trabajos de expansión de la red de calor en torno al cruce de la avenida de Gloria Fuertes con las calles Arzobispo José Delicado y Juana de Castilla, al borde del paso sobre el Pisuerga, no han tocado de momento la avenida y se centran, por ahora, en el tramo inicial de Arzobispo José Delicado, que sí se ha cerrado a la circulación entre Gloria Fuertes y Calixto Valverde.

Así que no habrá embudo y tampoco atascos, al menos, por ahora, en el acceso hacia el puente desde la avenida de Salamanca, donde el propio Consistorio anunció el domingo (hace 24 horas) la reducción de tres a un único carril en el tramo de la avenida de Gloria Fuertes que se dirige hacia el centro. Allí continúan abiertos sus dos carriles, por lo que se puede circular camino del paso sobre el río.

Solo se ha cortado este lunes a primera hoy de la mañana, como se anunció en parte, el tercer carril de giro hacia la derecha para tomar la calle Arzobispo José Delicado, en la que trabajan ya los operarios con una pequeña excavadora para empezar a levantar el firme e introducir las tuberías de la red calor. A ella, y durante las próximas semanas (un mes, en teoría, durante la intervención en torno al cruce), no se podrá acceder.

Los trabajos mantienen cortado un tramo del carril bici que une la avenida de Salamanca y el puente de Poniente

Lo más afectados, por ahora, por los siempre cambiantes cortes provocados por las obras de la red de calor son los ciclistas, ya que al lado del citado vial de giro se ha cerrado un tramo completo, de cuarenta metros lineales, del carril bici bidireccional que une la avenida de Salamanca y el puente de Poniente. Dicho tramo, el situado entre Arzobispo José Delicado y Joaquín Velasco Martín, ha sido vallado y cortado al paso de bicicletas y patinetes. Sus usuarios se han visto, y se verán en adelante, obligados (legalmente, al menos) a apearse de sus monturas, seguir a pie y volver a subirse para continuar bien hacia la avenida de Salamanca bien hacia el puente.

Y de vuelta a los cortes anunciados el domingo en torno al cruce, en lo que al tráfico se refiere, también se mantiene abierta al completo la calle Juana de Castilla. En ella, en teoría, se iba a cerrar la salida hacia la avenida de Gloria Fuertes. Pero allí tampoco hay vallas o señales que impidan el paso.

Ampliar Trabajos de la red de calor al inicio de la calle Arzobispo José Delicado. R. J.

De manera que las obras en la intersección han comenzado, sí, pero la avenida de Gloria Fuertes mantiene abiertos con normalidad sus dos carriles entre la avenida de Salamanca y el puente de Poniente. El comunicado municipal del domingo anunciaba, y es literal, que las obras de la red de calor «reducirán a un carril el tráfico de acceso al centro por el puente de Poniente» desde este lunes (29 de septiembre). No ha sido sido así.

La intervención, destinada a ampliar la red de tuberías procedentes de la caldera de biomasa levantado junto al estadio a las viviendas de Huerta del Rey, cuenta con un plazo de ejecución «aproximado» de un mes y se realizará en dos fases. La primera, en curso, ha comenzado a medio gas e incluye los citados cortes tanto en la avenida como en sus dos calles perpendiculares (cuando sea que se lleven a efecto en Gloria Fuertes y Juana de Castilla) y la segunda se realizará a continuación, dentro del mismo plazo de ejecución, y cortará el tramo completo de Juana de Castilla, siempre, en teoría, con un solo carril abierto para circular hacia el puente en la avenida de Gloria Fuertes.

Los cortes, según recogía el comunicado municipal, «podrían generar retenciones en las horas punta en la avenida» y serán «debidamente señalizados». Pero para eso habrá que esperar. Cuando ocurra, y se cree el anunciado embudo en la avenida de Gloria Fuertes, la mejor alternativa para evitar atascos pasa por evitar este acceso al centro y utilizar los puentes de Isabel la Católica o, un tanto más alejado, de la Condesa Eylo.