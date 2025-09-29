El enésimo cambio de los cortes por las obras de la red de calor colapsa la salida de Parquesol

Policías apostados en torno al cruce y decenas de coches atascados intentando salir del barrio por la calle Ciudad de Parquesol. Así ha amanecido este ... lunes Parquesol fruto de la enésima vuelta de tuerca de los cortes motivados por la expansión de la red de calor en torno al transitado cruce que acoge su principal acceso por el sur.

Desde hoy mismo, y durante las próximas semanas, los conductores recuperan, al menos, parcialmente la intersección de Ciudad de la Habana con Manuel Azaña y José Garrote Tebar, que permanecía cerrada desde mediados de julio, pero pierden el tramo siguiente de Ciudad de la Habana, el que discurre entre José Garrote Tebar y Amadeo Arias, cuyos dos carriles permanecerán cortados al tráfico en adelante del lado de los números impares.

Dicho cierre se compensa con la habilitación de un carril reversible al otro lado de la calzada, el de los números pares (donde se encuentra el supermercado Froiz), entre Juan García Hortelano y Manuel Azaña, donde se permitirá circular en los dos sentidos por uno de los carriles en sentido de salida y entrada del barrio.

Los vecinos de los números 7 y 9 podrán entrar en sentido contrario a sus garajes comunitarios por el tramo en obras

El avance de la introducción de las tuberías destinadas a llevar agua caliente desde la caldera construido junto al estadio a las viviendas de Parquesol, así como a las de Huerta del Rey y Villa de Prado, también alcanza a la mediana de la calle Manuel Azaña, justo después del cruce con Ciudad de la Habana, donde permanecerán cortados también al tráfico dos de sus cuatro carriles, los centrales.

Ampliar Tres operarios cargan con señales durante el movimiento de las vallas en el cruce de Ciudad de la Habana. J. S.

Los trabajos para retirar y mover las vallas y señales del cruce, así como de pintado de las nuevas marcas viales para señalizar el nuevo carril reversible y del resto del cruce, han obligado a primera hora de la mañana de hoy a los policías locales a regular la circulación, sin que pudieran evitar que se sucedieran los atascos en todas las calles colindantes para salir del barrio por Ciudad de la Habana hacia el sur.

Los más afectados por los nuevos cortes, en cuanto a los bloques residenciales, son los vecinos de los números 7 y 9 de la calle Ciudad de la Habana, que podrán acceder a sus garajes, situados en el tramo cerrado al tráfico entre José Garrote Tebar y Amadero Arias, en sentido contrario desde la salida de Amadeo Arias por la calzada en obras, tal y como informa la cartelería colocada hoy mismo en sus portales, en la que anuncia que esta situación comienza este lunes (29 de septiembre) sin concretar su fecha de finalización.

Ampliar Croquis colgado en la web municipal informando de la modificación d los cortes en torno al cruce de la calle Ciudad de la Habana. El Norte

«Los carriles se habilitarán como hemos informado al Ayuntamiento y con los plazos que tienen», han apuntado de forma escueta y declinando ofrecer más explicaciones los responsables de la obra que ejecuta Somacyl, una sociedad de la Junta. Los plazos que recoge el Consistorio, y que hacían alusión inicialmente al anterior corte del cruce, apuntan a que la calle debería recuperar la normalidad el 13 de octubre, es decir, en dos semanas. Eso, al menos, es lo que está recogido en la web municipal, acompañado de un croquis en el que más o menos se muestra el nuevo diseño de la circulación en torno al cruce que alberga el acceso sur del segundo barrio más poblado de la ciudad.

El cambio de la señalización, eso sí, recupera la circulación tanto en la intersección de Ciudad de la Habana como en los dos carriles del giro a la izquierda hacia José Garrote Tebar (por la plaza Marcos Fernández). Los conductores tendrán que realizar una pequeña 'ese' para continuar hacia adelante por el carril reversible de Ciudad de la Habana y, en sentido de salida, dispondrán de un único carril para continuar hacia la ronda interior (calle Manuel Jiménez Alfaro).