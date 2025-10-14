El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pasajeros esperando este martes por la mañana en la estación de tren Campo Grande de Valladolid. A. Quintero

Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

El accidente, que se ha producido a las diez de la mañana a la altura de Hornillos, deja demoras en los servicios comerciales del Corredor Norte

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 11:27

Comenta

El arrollamiento de una persona «en un punto de paso no autorizado» entre las localidades vallisoletanas de Olmedo y Valdestillas, en las proximidades de Hornillos de Eresma, está provocando retrasos en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid. El accidente ha tenido lugar sobre las diez de la mañana de este martes por causas que están bajo investigación y en estos momentos, una hora después del accidente, el tren -que lleva pasajeros- se encuentra parado en estos momentos en el citado punto, a la espera de que las autoridades competentes autoricen continuar con la ruta.

Como consecuencia del suceso, la circulación entre Olmedo y Valdestillas, en la línea de alta velocidad Madrid-Valladolid, se encuentra «interrumpida», según Adif, y está provocando demoras en los servicios comerciales del Corredor Norte. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de la persona arrollada, si bien por el momento se desconoce si se trata de un hombre o de una mujer. Hasta el lugar se ha trasladado también un médico de Atención Primaria del centro de salud de Olmedo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó en X del incidente que mantiene suspendida la circulación. «Si se prolongan las tareas de levantamiento del cadáver la afección va a ser notable», avanzó, al tiempo que señaló a las 11:00 horas que unos 13 trenes que iban a circular por la línea del AVE entre Madrid y Valladolid no pueden continuar con su viaje. Esto condiciona las comunicaciones de Madrid con el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, así como con ciudades de Castilla y León como Segovia, Valladolid, Salamanca, Palencia, León o Burgos, entre otras.

La línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia, no obstante, no se ha visto afectada, ya que el accidente se ha producido en el punto kilométrico 142 de la línea férrea, junto a un camino agrícola que sale de la VA-405, después de la bifurcación hacia Galicia.

En actualización

Los periodistas de El Norte de Castilla trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

Suscríbete para disfrutar de una experiencia única y navega sin límites.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El convulso estreno de un restaurante en la plaza Circular de Valladolid
  2. 2

    La Roja regatea un atasco kilométrico en la A-62
  3. 3

    Instalan bolardos para que los peatones no se golpeen en la cabeza contra las nuevas farolas de Arco de Ladrillo
  4. 4

    Cuatro décadas viviendo en una chabola en Valladolid: «No quiero que más nietos nazcan aquí»
  5. 5 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  6. 6

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  7. 7

    Detenido por esgrimir una pistola en un bar de la Circular y hacerse pasar por policía colombiano
  8. 8

    Veinte chabolistas mantienen vivo el poblado más longevo de Valladolid
  9. 9

    Intervienen armas blancas, entre ellas un machete, en la zona de San Miguel
  10. 10

    La red de calor corta esta semana dos importantes calles de Parquesol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid

Un arrollamiento entre Olmedo y Valdestillas provoca retrasos en la línea Madrid-Valladolid