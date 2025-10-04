El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en el que el quad arrolla al animal durante el encierro en Bolaños de Campos.

Momento en el que el quad arrolla al animal durante el encierro en Bolaños de Campos. El Norte
Valladolid

Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos

El hombre, de 39 años se dio a la fuga y posteriormente fue identificado por el Seprona. Desde el Ayuntamiento insisten en que «todo era legal» y que fueron ellos mismos quienes le «atraparon»

Miguel Rochas

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:53

Un hombre de 39 años ha sido denunciado tras matar una vaca que arrolló con su quad y después darse a la fuga durante el ... encierro de Bolaños de Campos, celebrado en la tarde del viernes. El suceso ocurrió cuando el varón se avalanzó con su quad contra el animal, acabando en el acto con la vida de este para después huir del lugar mientras era increpado por vecinos de la localidad. Más tarde, el Seprona localizó al conductor, quien fue identificado y denunciado por un presunto delito de maltrato animal, informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

