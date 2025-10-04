Denunciado tras matar a una vaca que arrolló con su quad en el encierro de Bolaños de Campos

Un hombre de 39 años ha sido denunciado tras matar una vaca que arrolló con su quad y después darse a la fuga durante el ... encierro de Bolaños de Campos, celebrado en la tarde del viernes. El suceso ocurrió cuando el varón se avalanzó con su quad contra el animal, acabando en el acto con la vida de este para después huir del lugar mientras era increpado por vecinos de la localidad. Más tarde, el Seprona localizó al conductor, quien fue identificado y denunciado por un presunto delito de maltrato animal, informan fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El alcalde de la localidad, Alberto Callejo, destaca tres puntos en relación a los hechos sucedidos, «que a la vista están y no se pueden negar». En primer lugar señala que «el festejo era legal, nos ha pasado a nosotros como podía haber pasado a otro cualquiera». Además, aclara que el presidente del festejo era un concejal de su Ayuntamiento, que salió corriendo detrás del autor de los hechos. «Nosotros mismos atrapamos al señor, se le da captura y se hace foto de su vehículo, del documento nacional de identidad y se comunica al delegado gubernativo. A partir de ahí, comienza todo el proceso de denuncia de Seprona».

El regidor insiste en que «los primeros damnificados somos nosotros, había muchísima gente y es el único festejo taurino que tenemos en estas fiestas y que concluyó a los 20 segundos de haber empezado». Una vez que se identificó a la persona se soltó una segunda vaca, tal y como estaba previsto inicialmente.

Estas no son las fiestas patronales de la localidad, sino en honor a la Virgen del Carmen, cuya cofradía tiene autorización desde hace más de 300 años para celebrarlas el primer domingo de octubre pues, tradicionalmente, el 16 de julio, el día de la Virgen, era época de mucho trabajo en el campo.

Aunque los hechos todavía son muy recientes, sucedieron el viernes por la tarde, desde el consistorio no se descarta que eleven su propia denuncia.

Pacma pide responsabilidades a la Junta

El vídeo del suceso ha sido colgado en las redes sociales de la cuenta del partido Pacma, lo que ha ocasionado una oleada de indignación en los perfiles de la agrupación, quienes piden responsabilidades a la Junta de Castilla y León. «Terribles imágenes de los encierros taurinos de Bolaños de Campos (Valladolid). Una vaquilla es perseguida y hostigada por multitud de vehículos hasta que un quad acaba atropellándola y matándola», denuncian los perfiles de Pacma.

Bolaños de Campos vivió una situación similar en 2018 durante otro encierro taurino en el muncipio. Entonces, otro animal murió tras ser hostigado y atropellado por el conductor de un coche, que sería investigado posteriormente por la Guardia Civil como supuesto autor de un delito relativo a la protección de la flora, la fauna y los animales domésticos. El partido animalista Pacma ha asegurado que el atropello acabó matando a la vaquilla y reitera la exigencia de responsabilidades al Ejecutivo Autonómico «por permitir estos encierros».