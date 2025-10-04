Dos heridos al caer su coche por un terraplén en Quintanilla de Arriba
El accidente ha tenido lugar en un tramo en obras de la N-122
Valladolid
Sábado, 4 de octubre 2025, 11:02
Dos personas han resultado heridas pocos minutos después de las nueve de este sábado al perder el control de su vehículo en la carretera N- ... 122, a la altura de la localidad de Quintanilla de Arriba. Ha sido en el punto kilométrico 317, en un tramo en obras, donde ha tenido lugar el accidente de tráfico al salirse el vehículo de la carretera y caer por un terraplén.
Los servicios de emergencias del 112 han sido alertados del incidente y se ha puesto en marcha el dispositivo con Guardia Civil, y personal de Sacyl que se ha trasladado hasta la zona para atender a los dos heridos, aunque a su llegada ambos se encontraban conscientes y fuera del vehículo, que ha quedado en una posición sobre el terraplén que ha hecho necesaria además la intervención de los bomberos de la Diputación de Valladolid.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión