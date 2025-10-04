El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que ha quedado el vehículo tras el accidente. Bomberos Diputación de Valladolid
Valladolid

Dos heridos al caer su coche por un terraplén en Quintanilla de Arriba

El accidente ha tenido lugar en un tramo en obras de la N-122

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:02

Dos personas han resultado heridas pocos minutos después de las nueve de este sábado al perder el control de su vehículo en la carretera N- ... 122, a la altura de la localidad de Quintanilla de Arriba. Ha sido en el punto kilométrico 317, en un tramo en obras, donde ha tenido lugar el accidente de tráfico al salirse el vehículo de la carretera y caer por un terraplén.

