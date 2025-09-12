Tres heridos en un choque entre dos turismos en la N-122 en Quintanilla de Onésimo El accidente se ha poducido a las 11:25 horas de este viernes sentido Soria

El Norte Valladolid Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:23

Tres personas, cuyos datos de filiación por el momento se desconocen, han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido este viernes en la N-122, a la altura de Quintanilla de Onésimo. El siniestro se ha producido a las 11:25 horas en el kilómetro 326, sentido Soria, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada en la que se alertaba de una colisión entre dos turismos y, como consecuencia del impacto, había tres heridos.

Informaba además de que las personas heridas estaban conscientes, aunque con algunas erosiones y contusiones. Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil de Tráfico y asistencia médica, sin que por el momento haya trascendido si han requerido traslado hospitalario.