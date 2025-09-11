Detenido por agredir a un vigilante en las ferias e intentar pegar a un policía

La jornada de feria en Valladolid terminó la tarde de este miércoles con la detención de un hombre tras protagonizar un altercado en el que ... se vio implicado un vigilante de seguridad y varios agentes de policía.

Los hechos tuvieron lugar a las seis de la tarde, cuando el hombre -que posteriormente sería detenido- comenzó a increpar a un vigilante de seguridad que en ese momento se encontraba trabajando en el recinto ferial. La tensión fue a más y el hombre, que cuenta con antecedentes policiales por diversos delitos, agredió a la víctima.

En ese momento, agentes de la Policía Nacional intervinieron en el altercado y el agresor, lejos de deponer su actitud agresiva, intentó golpear a los agentes en el momento de su detención. Por este motivo, fue arrestado por un delito de atentado contra la autoridad y conducido a dependencias policiales.