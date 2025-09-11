Detenido por agredir a un vigilante en las ferias e intentar pegar a un policía
El hombre, con antecedentes, fue arrestado por un delito contra la autoridad
Sofía Fernández y Álvaro Muñoz
Valladolid
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:33
La jornada de feria en Valladolid terminó la tarde de este miércoles con la detención de un hombre tras protagonizar un altercado en el que ... se vio implicado un vigilante de seguridad y varios agentes de policía.
Los hechos tuvieron lugar a las seis de la tarde, cuando el hombre -que posteriormente sería detenido- comenzó a increpar a un vigilante de seguridad que en ese momento se encontraba trabajando en el recinto ferial. La tensión fue a más y el hombre, que cuenta con antecedentes policiales por diversos delitos, agredió a la víctima.
En ese momento, agentes de la Policía Nacional intervinieron en el altercado y el agresor, lejos de deponer su actitud agresiva, intentó golpear a los agentes en el momento de su detención. Por este motivo, fue arrestado por un delito de atentado contra la autoridad y conducido a dependencias policiales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.