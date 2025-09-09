El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen de archivo de un vehículo de Policía Nacional en Valladolid. El Norte

Detenido tras esconderse droga en la boca y forcejear con policías en la Pilarica

Una dotación decidió interceptar a una pareja dada la actitud sospechosa que mostró el hombre al percatarse de la presencia policial

El Norte

El Norte

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:45

La Policía Nacional detuvo el pasado domingo en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia. En torno a las 15:35 horas en el barrio de la Pilarica, agentes de la Policía Nacional, uniformados y a bordo de vehículo rotulado, observaron la actitud sospechosa de un individuo que se encontraba acompañado por una mujer.

Al percatarse de la presencia policial, el varón introdujo un objeto en su boca y ambos comenzaron a caminar apresuradamente, mirando hacia atrás de forma reiterada. Dado que el lugar donde se les vio es conocido por ser punto habitual de compraventa de sustancias estupefacientes y productos sustraídos, los policías procedieron a interceptar a los individuos para realizar un control. Al solicitarles la documentación, el hombre negó haber introducido nada en su boca, aunque mostraba claros intentos de tragar el objeto, ignorando repetidamente los requerimientos de los agentes para que lo expulsara.

Tras varios intentos infructuosos, el individuo giró sobre sí mismo e intentó nuevamente llevarse algo a la boca, momento en el que uno de los agentes trató de evitarlo iniciándose un forcejeo que culminó con ambos en el suelo. Fue necesaria la intervención del segundo agente para engrilletar al sujeto, quien finalmente escupió una sustancia compacta de color marrón, con características físicas compatibles con hachís.

El detenido mostró una resistencia activa durante toda la intervención, presentando un estado de gran excitación. Ante esta situación, se procedió a su detención y fue trasladado al Hospital Clínico de Valladolid para su valoración médica, donde continuó mostrando una actitud de desobediencia hacia el personal sanitario y los agentes.

La sustancia intervenida ha sido objeto de acta denuncia dirigida al Área de Sanidad y Consumo de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid. El varón fue puesto en libertad una vez se informó a la autoridad judicial.

