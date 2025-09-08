A prisión por atracar a mordiscos a una anciana y tragarse una cadena de oro que le robó

El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:01

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en el portal de la casa de la víctima en la capital. Allí un delincuente abordó a una mujer de 74 años cuando accedía a su vivienda y la emprendió a golpes con ella. Y no solo eso. Llegó a arrancarle dos cadena de oro a bocados. Y luego se la tragó cuando fue retenido por un grupo de testigos que asistieron a la escena y que lograron sujetarle para facilitar su posterior detención.

El violento atraco ocurrió el pasado sábado (6 de septiembre) a las diez de la mañana. El autor abordó por la espalda a la víctima, una mujer de 74 años, la agarró del cuello y la tiró al suelo mientras intentaba arrancarle a bocados y con las manos dos cadenas de oro (se las quitó con la boca), unos pendientes y el reloj.

Los gritos de la mujer enseguida alertaron a las personas que pasaban por el entorno y algunos de ellos decidieron intervenir. Tanto es así que consiguieron capturar y retener al autor del asalto, que durante el forcejeo se tragó una de las cadenas de oro que le había arrancado a mordiscos. Después fue detenido por agentes de la Policía Nacional.

¿Qué pasó con la cadena? Pues los propios testigos consiguieron quitarle una de ellas de la boca. Y la otra se tragó. Así que los agentes, una vez arrestado el sospechoso, le trasladaron al centro de salud más próximo, el de Pilarica, para extraer el 'botín'. No hizo falta. El propio delincuente, según relatan fuentes policiales, se provocó el vómito y expulsó la cadena en cuestión sin precisar de asistencia médica.

La que sí necesitó asistencia fue la víctima, que presentaba lesiones en una pierna y que tenía dolores en el cuello y en la espalda. Por todo ello fue evacuada al Hospital Clínico.

Y el delincuente, por su parte, fue conducido a los calabozos de la Comisaría de Delicias para después ser enviado a prisión por el fue en calidad de investigado por un delito de robo con violencia.

El botín, al final, pudo ser recuperado en su totalidad.