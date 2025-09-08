Cinco heridos en una colisión múltiple y un vuelco ocurridos de madrugada en la A-62

Estado de las circulación el lugar de la colisión múiltipe en la A-62 a primera hora de la mañana captado por las cámaras de la DGT.

El Norte Valladolid Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:21

La A-62 ha sido el escenario durante la pasada madrugada de dos aparatosos accidentes de tráfico, registrados en sus dos vertientes, hacia Salamanca (en Simancas) y hacia Burgos (en Cubillas de Santa Marta), en la que se han visto implicados cuatro vehículos y que han dejado cinco heridos de diversa consideración.

El siniestro más aparatoso, una colisión múltiple, ocurrió a las 0:34 horas de este lunes a la altura del kilómetro 135 de la autovía, en torno al casco urbano de Simancas, cuando colisionaron en la calzada que discurre hacia Valladolid dos turismos y una furgoneta, dos de cuyos ocupantes quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por los Bomberos de la Diputación.

Los heridos, una vez fuera de los vehículos, fueron evacuados en distintas ambulancias al Hospital Río Hortega de Valladolid. Los lesionados fueron dos hombres de 80 y 74 años y dos mujeres de 65 y 60.

Y apenas cinco horas después, a las 5:03 horas, se produjo un segundo accidente en la misma autovía, esta vez al otro lado de la capital, en el término de Cubillas de Santa Marta. Allí volcó un turismo a la altura del kilómetro 105 cuando circulaba hacia Valladolid.

En el lugar del siniestro fue asistido uno de los ocupantes del coche siniestrado de lesiones, en principio, leves. La víctima sufría náuseas y cortes en las muñecas, según ha informado el 112.