Detenido en Valladolid dos veces en menos de 48 horas por hurto y robo con fuerza en un vehículo Los hechos se produjeron en un supermercado de Delicias y en la calle Pelícano en dos días consecutivos

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:44

Agentes de la Policía Nacional de Valladolid detuvieron a un varón en dos ocasiones en menos de 48 horas como presunto autor de un delito leve de hurto y otro de robo con fuerza en interior de vehículo, según fuentes policiales recogidas por Ical.

En primer lugar, una patrulla se desplazó el pasado 2 de septiembre a un supermercado del barrio de Delicias donde el vigilante de seguridad tenía retenido a un varón por un presunto hurto. Según el testimonio del vigilante, había observado al individuo mientras ocultaba siete tabletas de chocolate bajo su chaqueta, tras lo cual abandonó el establecimiento por la salida sin compra, pero sin abonar los productos.

El vigilante lo interceptó a escasos metros, recuperando los artículos sin que el sujeto opusiera resistencia.

Dado que el individuo se encontraba indocumentado, los agentes de Policía Nacional procedieron a su detención por un delito leve de hurto. Fue trasladado a dependencias policiales y puesto en libertad tras informar a la autoridad judicial.

Por otro lado, el pasado 3 de septiembre se recibió denuncia en la Comisaría Provincial de Valladolid por el robo en el interior de una furgoneta estacionada en la calle Pelícano, entre las 14 y las 17.30 horas del 30 de agosto. El vehículo presentaba daños en la manilla y el cristal lateral. La investigación llevada a cabo por agentes especializados permitió identificar al presunto autor, sobre quien interesaron una requisitoria policial de búsqueda y detención.

Se trataba del mismo varón detenido por el delito leve de hurto unas horas antes. El 4 de septiembre, a las 18.45 horas, agentes de la Policía Nacional, en labores de prevención de Seguridad Ciudadana, localizaron al individuo en la calle Alonso Pesquera por lo que procedieron a su detención y puesta a disposición judicial, siendo nuevamente puesto en libertad.