El turismo siniestrado en la plaza de Colón.

Valladolid

Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón

Una colisión entre dos turismos registrada en el cruce de la ronda con la carretera de Renedo deja un herido en la misma mañana de este sábado

J. S.

Valladolid

Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:48

El conductor de un turismo ha resultado ileso a primera hora de la mañana de este domingo después de sufrir un aparatoso accidente en la ... plaza de Colón después del cual dio positivo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido por los policías locales que acudieron al lugar del siniestro.

