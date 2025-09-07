Un conductor ebrio se empotra contra un semáforo y lo derriba en la plaza de Colón

El conductor de un turismo ha resultado ileso a primera hora de la mañana de este domingo después de sufrir un aparatoso accidente en la ... plaza de Colón después del cual dio positivo en la prueba de alcoholemia a la que fue sometido por los policías locales que acudieron al lugar del siniestro.

Los hechos han tenido lugar pasadas las nueve de la mañana, cuando el conductor de un Seat León se ha salido de la calzada cuando circulaba por el carril de la plaza de Colón que discurre hacia la calle Ferrocarril y se ha empotrado contra un semáforo, por fortuna, sin que hubiera peatones y sin que se registraran heridos de consideración.

El joven ha dado positivo por consumo de alcohol y será sancionado por este motivo.

Al lugar del siniestro han tenido que acudir los operarios municipales para limpiar la calzada y técnicos de la empresa concesionaria para sustituir el semáforo derribado en el impacto, según han informado fuentes de la Policía Municipal.

Y apenas unos minutos antes, a las 8:39 horas, el 112 ha recibido un aviso por una colisión entre dos turismos registrada en la ronda interior norte (VA-20), a la altura del cruce con la carretera de Renedo y el Valle Esgueva (VA-140), que se ha saldado con un herido, en principio, leve.

El lesionado, un hombre que sufría dolores en la espalda y las rodillas, ha sido atendido por los sanitarios que acudieron al lugar. Allí también acudieron los policías locales para regular la circulación hasta que la vía quedó despejada.