Tramo ya cortado en el tramo entre la glorieta de Michelin y la carretera de Santovenia. Rodrigo Jiménez

La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada

El Ministerio prevé dos fases, con diez tramos, para asfaltar los 10,3 kilómetros en sentido contrario, entre la glorieta de la A-62 y la VA-30

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:09

La ronda interior VA-20, que en un año dejará de ser una ronda para convertirse en una calle más del viario municipal, está ... a punto de rematar el asfaltado de la primera calzada, la que discurre entre el enlace de la VA-30 (a la altura del polígono de san Cristóbal) con la glorieta de la A-62 pasado Michelin. Será el día 10, según las previsiones del Ministerio de Transportes, cuando se abra por completo al tráfico esa primera parte, con algunos cortes puntuales para poder ejecutar algunas obras pendientes en los márgenes.

