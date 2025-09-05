La VA-20 abrirá el tramo en obras al completo el día 10, pero empieza la otra calzada

La ronda interior VA-20, que en un año dejará de ser una ronda para convertirse en una calle más del viario municipal, está ... a punto de rematar el asfaltado de la primera calzada, la que discurre entre el enlace de la VA-30 (a la altura del polígono de san Cristóbal) con la glorieta de la A-62 pasado Michelin. Será el día 10, según las previsiones del Ministerio de Transportes, cuando se abra por completo al tráfico esa primera parte, con algunos cortes puntuales para poder ejecutar algunas obras pendientes en los márgenes.

Mientras eso ocurre, comienza el tajo en la otra calzada. Se repetirá el mismo procedimiento que con lo que el Ministerio denomina «calzada izquierda». Es decir, dos fases en las que se irán concatenando cortes por tramos entre glorietas y cruces. A medida que se rematen, se irán abriendo paulatinamente. El primer corte ya se ha podido ver. Es el que se ha producido entre la glorieta de la carretera de Renedo y la glorieta de la calle Villabáñez. El siguiente será desde ahí hasta la avenida de Soria; el tercero enlazará este punto con la calle Dulzaina, junto al hospital Río Hortega; el cuarto, entre el Hospital y la avenida de Segovia (entrada a la altura de la UEMC) y el último, desde ahí hasta la glorieta de conexión con la ronda exterior VA-30.

La otra fase comenzará por el enlace de la VA-20 con la A-62 y la glorieta de la avenida de Burgos (bajo la autovía, en la salida hacia La Overuela). El siguiente tramo será desde ahí hasta la glorieta de Michelin; el tercero, desde Michelin hasta la salida hacia Santovenia; después, desde ese punto hasta el cementerio y por último, desde el cementerio hasta la carretera de Renedo.

Tal y como ha ocurrido durante el mes de agosto, los trabajos consistirán en la rehabilitación del firme y la impermeabilización de los tableros de las diferentes infraestructuras que jalonan el recorrido de 10,3 kilómetros. Además se repintarán los elementos metálicos, se adecuarán los sistemas de contención existentes y se pavimentará la nueva vía ciclista.

Las obras de humanización de esta ronda interior tenían un plazo de ejecución de 22 meses que se iniciaron hace ahora casi un año. Cuentan con 12,75 millones de euros de presupuesto a cargo de los fondos europeos de plan de recuperación, transformación y resiliencia. Unos trabajos que transformarán por completo lo que hasta ahora era una arteria concebida para el tráfico de vehículos, con aceras insignificantes y mal conservadas para los peatones, llenas de maleza, y sin itinerarios acordes para los ciclistas. Con esta actuación, el recorrido ciclista que se inicia en el polígono de Argales y que ahora muere en la avenida de Segovia podrá alcanzar la conexión con la avenida de Burgos, desde donde prosiguen los trayectos ciclistas hacia La Overuela y hacia las nuevas edificaciones de Puente Jardín. Prácticamente podrá conectar con la avenida de salamanca y su prolongación hasta el puente de Hispanoamérica, desde donde vuelve a enganchar con la avenida de Zamora hasta Vallsur. Quedará sin paso el viaducto elevado de la avenida de Zamora sobre las vías.

En cuanto a los vehículos, la transformación de la vía conllevará que se estrechen los carriles, se amplíe la mediana en esos tramos en los que apenas la forman una hilera de bloques de hormigón, y se reduzca la velocidad máxima de circulación a 50 km/h., como ocurre en el tramo de Vallsur. Todo el recorrido se ajardinará y se dotará de luminarias para que los peatones puedan circular con seguridad a lo largo de los más de 10 kilómetros de trayecto.