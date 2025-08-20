La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes

Otro kilómetro y medio más de cierre afectará a la VA-20 desde este miércoles. Así lo ha confirmado la Policía Municipal de Valladolid, que ... ha informado de este corte, no previsto, que afectará al tramo comprendido entre la glorieta de la carretera Renedo y hasta la de Villabáñez. En total, más de un kilómetro de cierre que se suma al que ya se inició este lunes en el tramo inmediatamente anterior, y en dirección a la A-62. Entonces fue la distancia entre la avenida de Soria y el camino de Hornillos, que este martes sumó metros hasta la carretera de Villabáñez.

Las alternativas para este nuevo corte, previsto en principio hasta el viernes, como informan desde la Policía Municipal, si bien se podría ampliar en función de cómo avancen los trabajos, pasan por entrar en Pajarillos y circular por La Pilarica. Más concreto, bajar por la calle de Villabáñez, girar por Aguanieves, cruzar la Esgueva hasta llegar a la vía Universo y, en la segunda rotonda, girar a la derecha por la carretera del Tomillo, donde los conductores se podrán incorporar de nuevo a la ronda interior en dirección A-62. El sentido contrario permanece abierto, sin restricciones.

La obra sumará más tramos cortados entre las glorietas hasta alcanzar la avenida de Burgos

En todo caso, las intersecciones existentes en el tramo de actuación están abiertas, si bien desde el Ministerio de Transportes indican que se podrían ver afectadas de forma puntual por los trabajos de extensión de aglomerado. En las horas puntas de tráfico también se pueden producir retenciones en los kilómetros afectados por las obras. Lo que sí se salva de la actuación, también según la información del Ministerio, son los pasos peatonales afectados, que dispondrán de señalización vertical y balizamiento necesarios. El resto de desvíos están por la avenida de Soria, desde donde se debe acceder a la calle Santa María de la Cabeza y por la calle Aguanieves, siguiendo la misma ruta hasta la carretera del Tomillo.

Según apuntan también desde la Policía Municipal, el corte se ha concretado por la tarde para evitar una afección mayor al tráfico. Conforme avancen las obras, los cortes se irán sucediendo hasta terminar en la glorieta de la Avenida de Burgos. Así, los siguientes tramos en la lista van desde la carretera a Renedo y hasta la glorieta del Cementerio, desde aquí y hasta la carretera de Santovenia, desde aquí hasta la rotonda de Michelín y, por último, el tramo que alcanza hasta la avenida de Burgos, donde terminará la actuación. Estos trabajos corresponden a la fase 2 de la actuación, que, según la previsión, finalizarán el 1 de septiembre tras más de un mes de cortes.

En esta nueva fase de obras, enmarcada en el proyecto de humanización de la VA-20, se procede a la rehabilitación superficial del firme y la impermeabilización de los tableros de las estructuras existentes. Además, se continúa con la ejecución de repintado de elementos metálicos, la adecuación de sistemas de contención existentes y la pavimentación de una nueva vía ciclista. También se prosigue con la reparación y repavimentación de las aceras y la dotación de nuevas zonas verdes mediante el aporte de tierra vegetal. La inversión ronda los 12,8 millones de euros con un plazo de ejecución de 19 meses. La obra debería terminar en 2026, cuando será cedida al Ayuntamiento de Valladolid.