El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Obras de humanización en la VA-20. Alberto Mingueza

Valladolid

La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes

El corte comenzará esta tarde y se suma a los tramos ya afectados entre la carretera de Villabáñez y la avenida de Soria

Sergio García

Sergio García

Valladolid

Miércoles, 20 de agosto 2025, 14:41

Otro kilómetro y medio más de cierre afectará a la VA-20 desde este miércoles. Así lo ha confirmado la Policía Municipal de Valladolid, que ... ha informado de este corte, no previsto, que afectará al tramo comprendido entre la glorieta de la carretera Renedo y hasta la de Villabáñez. En total, más de un kilómetro de cierre que se suma al que ya se inició este lunes en el tramo inmediatamente anterior, y en dirección a la A-62. Entonces fue la distancia entre la avenida de Soria y el camino de Hornillos, que este martes sumó metros hasta la carretera de Villabáñez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Intentan entrar a hachazos en una peña tras una pelea durante las fiestas de Tudela
  2. 2 Los cuatro detenidos por robo tenían marcadas una treintena de viviendas con hilos de pegamento
  3. 3 Argüello reordena la Archidiócesis de Valladolid con una veintena de sacerdotes y diáconos que cambian de destino
  4. 4

    Cae un árbol sobre el edificio de la Subdelegación del Gobierno en Valladolid
  5. 5

    Nuevos cachés de ferias: de los 150.000 euros de María Becerra a los 111.500 de la noche dj
  6. 6

    Un usuario denuncia multas «injustas» por llevar a sus hijos en una bicicleta de carga
  7. 7

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  8. 8 Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali
  9. 9

    Valladolid se prepara para sus fiestas con el montaje de la Feria de Día y de las casetas regionales
  10. 10 Encuentra 1.500 euros en un bote de refresco en La Mudarra y se lo entrega a la Guardia Civil

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes

La VA-20 cierra sin previo aviso otro kilómetro más hasta el viernes