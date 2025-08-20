El PSOE denuncia «revanchismo político» en la paralización de obras redactadas que mejorarían barrios de Valladolid El concejal Luis Vélez asegura que se trata de proyectos por valor de 11,7 millones de euros que están «guardados en un cajón»

El Norte Valladolid Miércoles, 20 de agosto 2025

El Grupo Municipal Socialista denunció hoy que el Gobierno PP-Vox «ha renunciado, por puro revanchismo político, a actuaciones ya redactadas y preparadas por el anterior equipo de Gobierno, condenando a los vecinos a otro ciclo de baches, aceras estrechas, luminarias obsoletas o taludes mejorables en la ribera del Pisuerga, entre otras deficiencias».

«No se trata de ideología: son mejoras evidentes, técnicas y necesarias, con proyectos hechos y presupuestos cerrados en varios casos. La decisión de guardarlas en un cajón supone una pérdida neta de inversión pública -y tiempo- que Valladolid no puede permitirse», denunció el concejal socialista Luis Vélez.

Algunos de los proyectos «bloqueados» más destacados por el actual Gobierno municipal, indicaron desde el PSOE, suman un importe de 11,7 millones de euros.

En concreto, apuntan a que con 1,1 millones ya estaba prevista la reurbanización integral de la calle Atenas en la urbanización Santa Ana y su conexión peatonal con el nuevo paseo hacia la ribera (calle Costa), pieza clave para coser Santa Ana con el entorno del Pisuerga. Las aceras completamente levantadas convierten la calle en intransitable, sin embargo, la situación en agosto de 2025: «sin licitación ni obra de reurbanización en Atenas; únicamente actuaciones puntuales en ese ámbito».

Los socialistas recalcan asimismo que también estaba prevista la renovación de la iluminación ornamental del Ayuntamiento (422.198 euros) y el entorno de Plaza Mayor. La actuación fue anunciada en noviembre de 2022 por el entonces alcalde, Óscar Puente, señalando la obsolescencia del sistema actual y aprovechando para ello la rehabilitación del propio edificio que ha sido financiada con fondos PIREP-PRTR (2.780.408,89 euros).

En la actualidad, explicaron, la fachada del edificio dispone de un sistema de alumbrado funcional que presenta «evidentes signos de deterioro» debido a su exposición a las condiciones ambientales, habiéndose visto afectados los tubos corrugados y luminarias, perdiendo su color original debido a la acción de la luz solar sobre ellos.

Al respecto expusieron que lo que se plantea en el proyecto descartado por Carnero es la eliminación del sistema de iluminación existente y su sustitución por uno nuevo, telegestionado y más eficiente desde el punto de vista del consumo eléctrico y medioambiental. Pese a ello, el Ayuntamiento sigue sin licitar la obra prevista en el proyecto de iluminación ornamental de la casa consistorial.

Además, indicaron que en la calle Manuel Jiménez Alfaro, con 2,2 millones de euros, estaba prevista la reforma integral de un eje crítico de acceso a Parquesol. El PSOE lo incluyó como compromiso de mandato en 2023. Mientras el PP ha guardado este proyecto en un cajón se han movido urbanizaciones privadas/mixtas en la ladera suroeste de Parquesol junto a la vía, pero no la reurbanización municipal del eje. El objeto del proyecto a fin de integrar esta vía en la red de carriles bici de la ciudad, contempla la construcción de un carril bici que enlace con el tramo entre la Av. Salamanca y la Calle Francisco Umbral. «A fecha de hoy no hay licitación ni obra municipal integral prevista sobre esta calle».

El PSOE también constata que la reurbanización de calle López Gómez con un presupuesto de dos millones de euros era un proyecto ya elaborado por el anterior equipo de Gobierno para renovar redes de saneamiento y abastecimiento, calzada y aceras y priorizando el transporte público.

«Sin embargo, PP y Vox han ejecutado solo un lavado de cara», dijeron, de la calzada (Plan Reconstruye) por 80.000 euros, sin abordar la reurbanización integral que tanto necesita esa arteria principal de la ciudad», critica el concejal socialista Luis Vélez.

Otro proyecto redactado, según el PSOE, al final del mandato anterior, en coordinación con los vecinos y la A.V. «El Refugio», y con presupuesto (1,5 millones) es el de la reurbanización de la calle Madre de Dios, una reivindicación histórica del vecindario del barrio Hospital. Se trata de una arteria principal de entrada y salida a la ciudad, además de atravesar algunos de los barrios más populosos de Valladolid.

La calle tiene mucha anchura y en la mayor parte de su trazado se encuentra en un estado «lamentable», con aceras aún en brea. Además, la calle también necesita reordenar espacios, mejorar la accesibilidad de las paradas de autobús y reverdecerla, con nuevos árboles.

En este sentido, los socialista constataron que en el concejo abierto del 26 de febrero de 2024, que tuvo lugar en el barrio Hospital, ya con el Gobierno municipal de Carnero, el vecindario reclamó, una vez más, que se sacara del cajón el proyecto y se realizara la obra. «El alcalde alegó que el Ayuntamiento no disponía de presupuesto para ello, pero que el próximo año acometerían en todo caso la obra. Pues, ni en 2024, ni en 2025 cumplirá su promesa el actual alcalde». «Ahora, la excusa de hacer un posible aparcamiento subterráneo en la esquina con la calle Gondomar, le sirve para seguir retrasando una reurbanización muy necesaria de la calle Madre de Dios», denuncia Vélez.

El PSOE también remarcó que la consolidación de las riberas del Pisuerga en el tramo entre la pasarela Doctor Pedro Gómez Bosque y la calle Villamuriel de Campos también «ha caído en el olvido». La inversión global estimada de la actuación contemplaba un presupuesto en torno a 1,7 de euros.

«Este es un proyecto necesario e imprescindible de ejecutar, no sólo por lo que puede suponer para la mejora de la ribera del río Pisuerga, sino, sobre todo, para mejorar las condiciones de consolidación de los taludes de la ribera en ese tramo por razones de seguridad», aseguró el concejal Luis Vélez. agregó que «la realidad, sin embargo, es que en agosto de 2025 no hay licitación de la obra en este tramo de la ribera y la inestabilidad de taludes y la necesidad de itinerarios peatonales seguros persiste».

Por último, trasladó que está disponible también el proyecto de adecuación de la galería de encauzamiento de la Esgueva Norte, para su puesta en valor y uso turístico (830.246 euros). Su objeto es la realización de las obras de adecuación de la galería de encauzamiento en su último tramo previo a su desembocadura en el río Pisuerga, ubicado entre el Mercado del Val (C/ Sandoval) y el río Pisuerga (Paseo Isabel la Católica, a la altura del jardín de la Rosaleda). Un proyecto más que forma parte de la «arqueología del cajón del olvido» del equipo de Gobierno PP-Vox con Carnero a la cabeza.

«El coste de «no hacer» son inversiones perdidas y servicios que no llegan. Valladolid no puede perder otro año. Por eso el Grupo Municipal Socialista exige activar de inmediato las licitaciones y rescatar estos proyectos del cajón. Son obras de ciudad, necesarias, que mejoran barrios, refuerzan la seguridad y dignifican el espacio público», denunció el concejal socialista Luis Vélez.