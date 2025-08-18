El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Listado completo de los incendios activos en Castilla y León este lunes
Biblioteca de Parquesol, que se beneficiará del servicio de apoyo a la gestión de las bibliotecas municipales. J. S.

Valladolid destina más de 8,5 millones a la restauración de infraestructuras, salud pública y educación

Adquiere equipos de protección individual para los bomberos y tres máquinas barredoras

Lorena Arias Duque

Lunes, 18 de agosto 2025, 19:49

La Junta de Gobierno ha aprobado un presupuesto de más de 8,5 millones de euros (8.673.564 euros) en su reunión de este ... lunes, 18 de agosto, para la ejecución y contratación de obras de diversos expedientes relativos a la restauración y optimización de infraestructuras públicas, la seguridad de los efectivos implicados en la contención de los incendios que arrasan la región y la apuesta cultural de Valladolid, entre otros aspectos. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que la inversión de tan ingente presupuesto se dispone «en manos de los vallisoletanos y en beneficio de la ciudad», sin olvidar mencionar que «estamos en una situación dramática, terrible, que el cielo de Valladolid está atestiguando, precisamente, en el día de hoy, con la intrusión de partículas provenientes de los incendios en la Comunidad Autónoma y en el norte de España».

