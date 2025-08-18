Valladolid destina más de 8,5 millones a la restauración de infraestructuras, salud pública y educación

La Junta de Gobierno ha aprobado un presupuesto de más de 8,5 millones de euros (8.673.564 euros) en su reunión de este ... lunes, 18 de agosto, para la ejecución y contratación de obras de diversos expedientes relativos a la restauración y optimización de infraestructuras públicas, la seguridad de los efectivos implicados en la contención de los incendios que arrasan la región y la apuesta cultural de Valladolid, entre otros aspectos. El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha asegurado que la inversión de tan ingente presupuesto se dispone «en manos de los vallisoletanos y en beneficio de la ciudad», sin olvidar mencionar que «estamos en una situación dramática, terrible, que el cielo de Valladolid está atestiguando, precisamente, en el día de hoy, con la intrusión de partículas provenientes de los incendios en la Comunidad Autónoma y en el norte de España».

En esta línea, dentro de los presupuestos correspondientes a Salud Pública, se ha aprobado la contratación, por más de 300.000 euros, del suministro de equipos de protección individual (EPI) para la lucha contra incendios, que serán destinados a los servicios de extinción, con el objetivo de «proteger a quienes nos están protegiendo», como ha indicado el alcalde, puesto que esta adquisición supone «la renovación de los equipos actuales». También dentro de esta área, se ha dado luz verde a dos contrataciones para el servicio de limpieza, que se concretan en tres máquinas barredoras, cuya entrega debe efectuarse en los próximos nueve meses, así como el suministro de fundentes para contrarrestar los efectos de la época invernal sobre las vías públicas.

Entre los proyectos más destacables aprobados por la Junta, se encuentra la ejecución y contratación de las obras destinadas a la rehabilitación del edificio de la antigua Escuela de Arte, situado en la calle Leopoldo Cano, que acogerá el nuevo Centro de Vida Activa (CVA) con servicio de estancia diurna y Centro de Acción Social (CEAS).

De forma paralela, el equipo de Gobierno ha dado el beneplácito a las obras del CAV de Arca Real, por valor superior a los 450.000 euro, para la ampliación de sus instalaciones con tres nuevas aulas para distintas actividades, además del almacén y los aseos. Intervenciones que deberían finiquitarse en el primer trimestre de 2026, así como la sustitución de la cubierta del CAV de la zona Este, que dará comienzo en octubre.

Reforma de infraestructuras públicas

Como parte fundamental del conjunto presupuestario aprobado, se encuentra la restauración y optimización de infraestructuras que van desde el inmueble de la Hacienda Pública hasta las zonas verdes de la ciudad. Dentro del primero, se llevará a cabo la contratación del suministro de la planta baja, además de la renovación integral de la red corporativa de voz y datos del Ayuntamiento, con el fin de «solventar los problemas de obsolescencia de las infraestructuras tecnológicas vigentes, dando lugar a una nueva que sea «robusta y segura, atendiendo tanto a las necesidades internas como a los distintos servicios que se ofrecen a la ciudadanía», ha explicado el alcalde. Todo ello por un coste superior a los 2,2 millones de euros.

Por otro lado, se ha autorizado la licencia de obras para la reforma de un edificio de oficinas en la calle Enrique Cubero, en Parquesol, que pasará a ser un bloque de 11 viviendas con sendos trasteros y 14 plazas de garaje. Aún en marcha se mantiene el proceso de licitación para adjudicar el contrato de los servicios de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, así como el control de plagas en los centros dependientes del servicio de participación ciudadana.

En lo relativo a la vía pública, queda aprobado el expediente de modificación número uno del contrato de urbanización del camino viejo de Simancas en el tramo correspondiente al carril bici que va desde la VA-30 hasta el límite del término municipal. «Con este modificado posibilitamos también las intervenciones sobre la calzada, porque no se trata simplemente de cubrirla con una capa de rodadura, sino que hemos visto que tiene defectos estructurales y, por lo tanto, tendremos que acometer una actuación de renovación».

Bibliotecas más funcionales

Finalmente, en el área de Educación y Cultura se ha aprobado la contratación del servicio de apoyo a la gestión de las bibliotecas municipales, puntos de lectura y la biblioteca del Archivo Municipal, con el objetivo de «garantizar la apertura y el correcto funcionamiento de las bibliotecas municipales, así como de los nueve puntos de préstamo y lectura de la ciudad, asegurando que se mantengan sus horarios y servicios incluso en situación de ausencia del personal», ha señalado Carnero, cuyo equipo ha destinado más 1,6 millones de euros a esta iniciativa, que también busca «reforzar el fomento de la lectura y la reducción de la brecha digital entre la población adulta».