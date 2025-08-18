El Ayuntamiento aprueba la rehabilitación de la antigua Escuela de Arte como Centro de Vida Activa

La propuesta de rehabilitación de la antigua Escuela de Arte de la calle Leopoldo Cano para su utilización como centro de vida activa (CVA) y ... centro de acción social (CEAS) ha quedado aprobada esta mañana en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid. Se trata de un proyecto que estaba previsto desde que el pasado mes de abril finalizara el contrato del centro ubicado en la calle Fray Luis de León y se procediera a la habilitación de un espacio provisional para sus actividades en el Pasaje de la Marquesina.

El nuevo CVA contará con una inversión superior a los 2,8 millones de euros con los que también se llevará a cabo la implantación de una unidad de atención social, equipada con salas de convivencia, aulas de actividad física, talleres de autonomía personal y espacios multiusos. Por otro lado, una unidad de estancias diurnas (las primeras en la Zona Centro), organizadas en dos unidades de convivencia con capacidad para 30 personas.

Entre las intervenciones en la arquitectura del edificio, constará la creación de un vestíbulo de entrada para mejorar la accesibilidad mediante una rampa y escaleras que dan acceso a la primera planta. Además, se instalará un ascensor para que conduzca al resto de plantas y se habilitará una plaza de estacionamiento accesible con acceso directo desde la vía pública.

Todas estas reformas se repartirán en dos fases del mismo proyecto. La primera, destinada a poner en marcha los espacios principales de atención en la zona de acceso desde la calle, en la planta primera y en algunas aulas de la segunda. La fase n.º 2, corresponde a la adecuación del semisótano, zonas técnicas, estacionamiento de furgones y el resto de las aulas de la segunda planta. La planta tercera, que no ha sido objeto de cesión por la Junta al Ayuntamiento, queda fuera de esta intervención, aunque desde el consistorio aseguran que «contará con preinstalaciones que faciliten futuras ampliaciones en beneficio de la Administración Regional». La previsión del plazo para finiquitar las intervenciones de la primera fase, según ha indicado el alcalde Jesús Julio Carnero, se sitúa en el primer trimestre de 2026.

La sustitución de este espacio se engloba en el conjunto de expedientes aprobados por el equipo de Gobierno en la mañana de este lunes 18 de agosto, destinados a «poner en manos de los vallisoletanos y en beneficio de la ciudad más de 8,5 millones de euros», como ha expresado el alcalde. Entre estos proyectos, se encuentra también la aprobación y contratación de las obras del CAV de Arca Real, para la ampliación de sus instalaciones con tres nuevas aulas destinadas a actividades diversas, además del almacén y los aseos, Todo ello por un coste superior a los 450.000 euros. Por añadido, se ha dado luz verde a la sustitución de la cubierta del CAV de la zona Este, que dará comienzo en el mes de octubre y se dará por terminada a principios de 2026, así como la ampliación del centro de Arca Real, con un presupuesto aproximado de 280.000 euros.