La vía de Ariza pierde otro kilómetro y desaparece hasta el polígono de Argales

Los coches que circulan por el paso a nivel del polígono de Argales ya se paran encima de las vías cuando el semáforo se pone ... en rojo. Las líneas de color amarillo sobre el asfalto que significan que los vehículos no pueden detenerse ahí, ya no importan. Desde mayo, ya no pasa ningún tren por la Vía de Ariza. De un día para otro se retiraron las barreras que bajaban con el paso de los vagones, habitualmente cargados con vehículos que bajaban desde la factoría de Fasa Renault. Y desde entonces, la vía comenzó a borrarse poco a poco. Un mes después, los raíles que terminan en la playa de vías de la estación Campo Grande desde el paso a nivel de Las Norias ya no estaban. De ese tramo solo quedó la catenaria.

Desde aquí, la eliminación de la vía alcanzó el 60% del total en la primera semana de agosto, si se tienen en cuenta todos los metros que se han desmontado desde los dos extremos. A estos hay que añadir otro kilómetro que la línea ha perdido en las últimas jornadas, desde el paso a nivel de Las Norias y hasta el del polígono de Argales. Y, de momento ahí ha parado la operación, a la espera de culminar la retirada de las vías en este tramo, donde había varias vías y que funcionaba como zona de estacionamiento para los vagones que iban vacíos o venían cargados.

La previsión de Adif es retirar las vías sin «afectar a viales públicos»

Hasta ahora se han retirado todas los raíles, que habían quedado almacenados en el entorno, y donde los operarios trabajaban este martes para su retirada definitiva. El paisaje desde el paso a nivel del polígono ahora solo lo llenan las piedras que se encuentran bajo las vías, que reciben el nombre de balasto. Lo que sí permanecen son los dos pasos a nivel que ya ha alcanzado la eliminación de la vía. El primero, el de Norias, permanece aislado ya sin raíles en ninguno de sus lados, mientras que el de la zona industrial todavía conecta en el resto del camino y hasta Fasa Renault. Según confirman fuentes de Adif, la previsión es retirar el material ferroviario «sin afectar a viales públicos», de forma que los pasos a nivel actuales no se van a ver afectados.

Los trabajos sobre las vías del tren, que en ningún momento han afectado al tráfico de vehículos que circula por la zona, se unen en cierto modo con los trabajos de Aquavall en Arca Real, que comenzaron a la altura del parque de la Paz, en Delicias. Desde ahí, las labores para la renovación del colector que discurre bajo el pavimento han alcanzado ya hasta el edificio Madrid, junto al paso a nivel de Argales, cortando durante esta semana el carril izquierdo de circulación en dirección Delicias. La actuación provoca en momentos puntuales restricciones, formando un embudo justo en la salida hacia el barrio en una intersección ya de por sí saturada en hora punta.

Ampliar Corte de un carril junto al paso a nivel de Argales. Rodrigo Jiménez

La intervención para renovar las redes de agua y rehabilitar las tuberías se realiza con el método sin zanjas, utilizando pozos de ataque con el objetivo de que la actuación sea lo menos invasiva para la circulación. La intervención todavía corta un carril en dirección salida del barrio desde General Shelly y hasta Transición, desde donde los trabajos cortan otro carril hasta el cruce con el paseo de Arco de Ladrillo. En este tramo se pierden además un par de decenas de aparcamientos hasta que termine la obra. La actuación en este último punto se alargará, según la previsión del Ayuntamiento, hasta octubre, cuando culmine la reparación del colector de Arca Real, que se inició en el mes de mayo en la zona del parque de la Paz y en marzo hasta el Paseo de Farnesio.

Los primeros vestigios de la línea de Ariza que comenzaron a desaparecer fueron las últimas casetas del guardagujas, que se demolieron tras años de desuso. Eran unas pequeñas cabañas de apenas un escaso metro cuadrado, ubicadas en los pasos a nivel del polígono y en el que da acceso al parque de Las Norias. El uso de estas casetas se desarrolló durante buena parte del siglo XX y servían para ofrecer cobijo a los trabajadores, lo que también hizo que se ganaran la denominación de abrigos. La tecnología y los pasos a nivel automáticos terminaron con las estructuras, que habitualmente estaban instaladas junto a las viviendas de los ferroviarios que guardaban la vía, dos de las cuales permanecen en estos pasos a niveles de la capital.