Hace un giro prohibido con el coche y les pillan con un rolex, piedras preciosas y objetos robados

Viernes, 12 de septiembre 2025

Agentes de Policía Nacional y Municipal de Valladolid detuvieron en la madrugada del pasado día 9 a dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los hechos ocurrieron cuando un indicativo de la Policía Local observó cómo un vehículo, con dos hombres a bordo, realizaba un giro prohibido en la avenida de Salamanca.

Así, los policías procedieron a darles el alto e identificarles para cursar la correspondiente propuesta de sanción. En el registro previo de las pertenencias de los dos individuos y el vehículo, los agentes localizaron tres navajas, varios destornilladores y botes de pegamento. Cuando facilitaron los datos de filiación a la sala CIMACC 091 de los dos varones, un operador les indicó que sobre uno de los dos individuos pesaba una requisitoria de averiguación de domicilio y paradero de la oficina Sirene (la unidad encargada de coordinar y gestionar la información relativa a las alertas del Sistema de Información de Schengen, facilitando la cooperación policial y judicial transfronteriza dentro de los países del espacio Schengen).

Cuando el responsable de la dotación de Policía Municipal de Valladolid tuvo conocimiento de la requisitoria, se puso en contacto con el coordinador del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional para informarle de los hechos, quien acudió al lugar en un vehículo rotulado.

Una vez allí, los policías nacionales realizaron un registro más exhaustivo de los dos individuos y su coche, descubriendo en los asientos traseros una gran cantidad de monedas, lo que les hizo sospechar de la existencia de algún compartimento oculto.

Finalmente, desmontaron los paneles de las puertas traseras y localizaron en uno de ellos un reloj rolex en su correspondiente caja, un joyero con numerosas monedas antiguas, bombines de cerraduras fracturados, joyas, alianzas y piedras preciosas, así como una herramienta metálica de grandes dimensiones utilizada para la extracción de bombines de las cerraduras de las puertas.

Guantes y pasamontañas

También encontraron diversos pares de guantes, pasamontañas y otras herramientas que habitualmente se utilizan en robos con fuerza, sin que los dos hombres dieran ninguna explicación convincente a los agentes del origen de estos efectos.

Por todo esto, los policías procedieron a la detención de los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y fueron trasladados, junto al vehículo, a dependencias policiales para su custodia y así poder realizar un registro más exhaustivo del turismo.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del Grupo de Investigación de Robos correspondiente, que ha iniciado las pesquisas oportunas tendentes a determinar el origen de los efectos intervenidos. Los investigadores no descartan que los dos detenidos sean relacionados con otros hechos delictivos que están siendo investigados.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.