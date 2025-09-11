Rescatan el cuerpo de una mujer de 77 años en el Pisuerga

Agentes de la Policía y personal de Salvamento en un rescate en el Pisuerga en una imagen de archivo.

El Norte Valladolid Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

El cuerpo de una mujer de 77 años ha sido rescatado a última hora de la mañana del jueves de las aguas del río Pisuerga a su paso por la capital, en la proximidades del puente de Tafisa, según han informado los Bomberos de la ciudad.

La intervención ha tenido lugar poco después de la una de la tarde, tras producirse una llamada al 112 de Castilla y León para que los bomberos se trasladasen a la calle Alberto Fernández, en el barrio de la Rondilla para la recuperación de un cadáver en el río. Asimismo, se personaron agentes de Policía Local y de Salvamento.

Las mismas fuentes han apuntado que el cuerpo sin vida de la septuagenaria, que ha sido extraído finalmente del río, se encontraba sumergido parcialmente en la orilla cubierto por unas ramas y que poco después del inicio de las tareas de rescate, según testigos presenciales, familiares de la fallecida han llegado al lugar del suceso.