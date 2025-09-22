El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Restos del accidente mortal en el término municipal de Traspinedo, con el camión implicado al fondo de la imagen. Carlos Espeso

Valladolid

Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo

El joven fallecido en la N-122 era recepcionista en el complejo hotelero y exentrenador del equipo de fútbol

Á. M.

Á. M.

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:00

Son varias las instituciones y empresas las que lloran la muerte de Álvaro Gigosos Navarro, el joven de 22 años que perdía la vida en la madrugada de este domingo en la N-122 ... , a la altura del término municipal de Traspinedo, tras una brutal colisión entre su turismo y un camión. El dolor se palpa desde entonces en su puesto de trabajo, en Abadía Retuerta, donde llevaba desempeñando funciones de recepcionista (front office) desde hace unos dos años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un joven de 22 años en un choque frontal con un camión en Traspinedo
  2. 2

    Cerrado el centro al tráfico privado hasta las diez de la noche por el Día sin Coche
  3. 3 Cuatro detenidos por una riña tumultuaria con armas en el barrio de Delicias
  4. 4

    Un año de la agresión del Desierto Rojo: «Sospechas de todo el mundo, la estética ya no es un signo de identidad»
  5. 5

    Verónica Casado logra la acreditación como catedrática que permite su retorno a la universidad
  6. 6

    Carlos Soto: «Las tapas de los domingos del bar Kaché son espectaculares»
  7. 7

    La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos
  8. 8

    El encierro de Madrigal de las Altas Torres se salda con un herido y la muerte de un caballo
  9. 9

    La diseñadora vallisoletana que triunfa en Dubái: «Nadie va a tu casa a ofrecerte una oportunidad»
  10. 10

    El vallisoletano que dejó su trabajo para leer libros en redes sociales y no se arrepiente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo

Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo