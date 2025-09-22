Abadía Retuerta y el Villa de Simancas lloran la muerte de Álvaro Gigosos en Traspinedo

Son varias las instituciones y empresas las que lloran la muerte de Álvaro Gigosos Navarro, el joven de 22 años que perdía la vida en la madrugada de este domingo en la N-122 ... , a la altura del término municipal de Traspinedo, tras una brutal colisión entre su turismo y un camión. El dolor se palpa desde entonces en su puesto de trabajo, en Abadía Retuerta, donde llevaba desempeñando funciones de recepcionista (front office) desde hace unos dos años.

El fatal desenlace llegó a unos 10 kilómetros del que era su puesto de trabajo, al que accedió a la par que se sacaba el grado superior de Gestión de Alojamientos Turísticos en la Escuela de Profesionales de Alcazarén. Su entrada al complejo de lujo fue en 2023. Por aquellas fechas, hace dos años, compaginaba sus obligaciones laborales con otra de sus pasiones, el deporte.

Durante un año se había formado en el IES Car de Sant Cugat para obtener el grado medio de Entrenamiento/Entrenador Deportivo/Preparador Físico (2020/21). Todos esos conocimientos los puso en práctica en el CD Villa de Simancas como entrenador de un equipo de la categoría cadete. Estuvo solo la temporada 2023/24. Las incompatibilidades con su trabajo en Abadía Retuerta le complicaban en muchas ocasiones compaginar las dos actividades. «Faltaba varios días por su trabajo. Era un chico muy correcto y educado», recalcan desde el club deportivo.

Álvaro Gigosos, que será incinerado en la tarde de este lunes, aguantó una temporada en el club para centrarse desde entonces en sus obligaciones laborales.

La octava del año

La muerte de este joven de 22 años es la octava que se produce en las carreteras interurbanas de la provincia este 2025, la misma cifra, por estas fechas, respecto al año pasado. Este accidente continúa bajo la investigación de la Guardia Civil, aunque las primeras hipótesis hablan de que el turismo del joven invadió el carril por el que circulaba un camión de una empresa portuguesa. El transportista resultó herido leve, si bien fue derivado al Hospital Clínico Universitario.

Precisamente el accidente mortal de este domingo vuelve a teñir de negro la N-122 a su paso por Valladolid un año después.

La última víctima mortal fue el 25 de septiembre de 2024, tras una colisión entre una furgoneta, un camión y un coche. El fallecido, Manuel Calleja, viajaba como copiloto en la furgoneta y estaba a punto de jubilarse.